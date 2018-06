Alerta naranja

Google Plus

El viaje de la Selección Argentina a Rusia fue turbulento desde el comienzo. Las esperanzas eran el combustible de un avión que no dejó de temblar sobre suelo ruso y ante una Croacia que no perdonó puso en picada el proyecto futbolístico de Jorge Sampaoli. Ahora, las posibilidades de estrellarse quedaron en alza y los tripulantes albicelestes deberán rezar para que el choque entre Nigeria e Islandia los vuelva a colocar a una altura que les de chances de levantar vuelo.

Más rebeldía

Las alarmas se encendieron cuando el reloj todavía no marcaba los cinco minutos de juego. Salvio -mejor en ataque que en defensa- no cerró y Perisic aprovechó espacios, Mercado no logró cubrir la zona y Caballero tuvo que responder ante el remate cruzado y terminó desactivó el peligro en el área.

A pesar de que las salida y transiciones de la Argentina fueron al mismo ritmo que en el debut, la albiceleste pudo llegar gracias a los pases en profundidad por los costados de un defensa croata que en el retroceso, por momentos, colocó cinco defensores, alternando entre Lovren y Vida como libero.

Primero fue la combinación Pérez-Messi la que hizo levantar a los hinchas de sus asientos, pero el '10' no llegó a bajar la pelota. En la segunda el protagonista fue Salvio, quien ganó las espaldas de Strinic y sacó un centro atrás que encontró la llegada de Meza en diagonal. El volante de Independiente remató, pero con la defensa croata bloqueó justo a tiempo.

Messi no encontró socios y volvió a sufrir en su rendimiento | Foto: Getty Images.

La tercera, y más clara, llegó después de algunas dudas defensivas. Una mala salida de Caballero con Tagliafico despertó los fantasmas del debut y un despeje en falso de Otamendi los acrecentaron. Pero ante un mal momento apareció la pelea y presión de Acuña, que ganó una pelota casi perdida en área contraria y terminó dejando de cara al gol a Enzo Pérez. El volante de River se nubló bajo una nube de sorpresa y no pudo sacar ventaja de un Subasic que había dejado el arco a merced.

Sin embargo, la alarma volvió a encenderse sobre el final. El tándem Mercado-Salvio fue el que volvió a sufrir. Vrsalijko con un centro cruzado puso a Mandukic en una inmejorable oportunidad, pero el delantero no le dio de lleno. Faltando segundo los espacios volvieron a aparecer y la Argentina se fue al descanso con el corazón en la mano.

Mandíbula de cristal

El complemento empezó con tinte de esperanza. Pintado de albiceleste. Pero cuando 'Don Sampa' ya había decidido mover el banco para mandar un mensaje a todo el previo croata, el color del alerta que estaba en un verde claro pasó a naranja.

Caballero erró en una salida y la Argentina lo pagó caro | Foto: Getty Images.

Ante la presión rojiblanca Mercado descargó con Caballero. El aquero, que se mostró con dudas en los primeros 45 minutos, se encargó no solo de dejarle servido el gol a Rebic sino que volvió a abrir una herida que se intentó curar con horas y horas de discusiones sobre quien debía ocupar los guantes de Romero.

El gol, sumado a las variantes de Sampaoli, dejaron en evidencia las falencias de una Argentina carente de ideas definidas y con una mentalidad cargada de malos recuerdos. Y como si el camino no fuera lo suficientemente empinado, Modric se encargó de tirar las esperanzas de empate por la borda con un remate de media distancia que, ante la pasividad albiceleste, dejó sin posibilidades a al arquero argentino. Pero el papelón de los últimos quince minutos se terminó agradando con el aporte goleador de Rakitic frente a un defensa destruida.