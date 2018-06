Un 'cambiazo' de equipo

Google Plus

Esmerado no contará para el próximo torneo con Matías Nani, que tan solo jugó 15 partidos con la camiseta del Celeste. El central izquierdo vuelve al AS Roma debido a que venció su préstamo.

Marcos Pinto tampoco estará ya que regresa a el Club Atlético Lanús, después de jugar 15 partidos. Mientras tanto retornan al Club Atlético San Lorenzo; Ezequiel Montagna quien convirtió dos goles en 18 partidos y Rodrigo De Ciancio que pudo conventir un gol ante Argentinos Juniors consiguiendo el empate sobre el minuto adicionado. Asimismo Emiliano Ozuna, por causa de que se venció su segundo préstamo retorna al Club Atlético Estudiantes LP, marcando dos goles en 19 partidos en el Gasolero.

El mediocampista Mathias Villasanti debe reintegrase a Cerro Porteño, luego de jugar en Temperley 14 partidos y efecutar un gol de cabeza frente a Rosario Central. Además, Sebastian Martelli y Gaspar Gentile regresan a sus correspondientes clubes: El primero mencionado a Vélez, mientras que el otro a Ferrocarril - Oeste, General Pico.

Por otro lado están las bajas por el "Gato" Esmerado, que no contará con un gran arquero como Leonardo De Bórtoli que atajó en tres partidos y tapó seis pelotas en la Superliga. Tampoco estarán: Adrián Scifo, Willams Riveros, Matías Orihuela, Marcos Figueroa, Juan Sanchez Sotelo y Fabián Muñoz.

Por otra parte, Gastón Aguirre con nueve partidos en el Gasolero ya tiene un nuevo club y se encuentra entrenando en Tristán Suárez. Al igual que Fernando Brandán, es el nuevo jugador de San Matin de San Juan. El único que decidió no seguir en el club fue Ignacio Bogino, que en el momento de renovar el contrato no llegaron a un acuerdo económico. Mientras que el volante Adrián Arregui es buscado por varios equipos de Primera División entre ellos Colón Sta Fe, Unión Sta Fe y Belgrano de Córdoba, lo más seguro es que no siga en Temperley.

Por último, el arquero Josué Ayala fue a préstamo a Rosario Central por un año, con cargo y opción de compra. Ya que el "Gasolero" es dueño del 50% de su pase. Entre tantas idas, bajas y partidos; el DT del Celeste se plantea un cambiazo de equipo y esperemos que pueda cumplir con las expectativas de los hinchas y poder volver a Primera División.