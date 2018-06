Ricardo Gareca: ''La imagen que dejó Perú fue positiva''

Google Plus

A pesar de mostrar un rendimiento más que aceptable en sus dos presentaciones, Perú volvió a caer por la mínima diferencia, esta vez ante Francia y quedó eliminado del Mundial de Rusia, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo C y disputado en la Arena Ekaterimburgo, de la ciudad homónima. El único tanto del encuentro a favor del conjunto francés fue anotado por el joven Kylian Mbappé.

Las jugadas más destacadas del encuentro

El entrenador del conjunto peruano, Ricardo Gareca, habló con los medios y a pesar de la eliminación se mostró orgulloso de la actuación de sus dirigidos: "Teníamos otras expectativas, el equipo entregó todo lo que tenía en el campo de juego en los dos partidos. Queda uno que hay que sacarlo adelante por la gente que nos vino a ver y para acabar de la mejor manera. No tengo nada que reprochar a los muchachos, en cuanto a la imagen que dejó Perú fue positiva".

''Esta experiencia nos va a servir de mucho''

Por otra parte, valoró la experiencia de haber participado en un certamen de gran importancia: "Esta experiencia nos va a servir de mucho. Poder competir a este nivel es muy importante. Nuestra intención era venir a competir, ver dónde estamos. Ambicionamos cosas mejores, pero me parece que en el tiempo y el crecimiento nos va a potenciar".

También tuvo tiempo para hacer un breve análisis de la actuación del equipo en los dos primeros cotejos: "En dos partidos, Perú tuvo más de diez ocasiones de gol. Hoy no tuvo la profundidad que contra Dinamarca, pero buscó por todos los lados. En un Mundial no se tienen demasiadas oportunidades, unos las aprovechan y nosotros no. El equipo lo intentó. El rival hizo un buen trabajo".

Para cerrar, hizo referencia a la situación del delantero Paolo Guerrero: "Entregó todo lo que pudo y no hay nada que decir, quiero desearle lo mejor para su futuro, que se resuelva cuanto antes. Esta envuelto en una situación que todo el mundo sabe que fue un accidente".

La conferencia de prensa completa