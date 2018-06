Una vida más

Google Plus

El golpe de ayer sigue doliendo. La Albiceleste recibió un golpazo ante Croacia, por 0-3, solo comparable a la derrota 6-1 ante Checoslovaquia de 1958 o el empate ante Suecia en 2002: en ambos Mundiales, la Selección quedó afuera en primera ronda y cuando Rakitic metió el tercer gol, con la defensa argentina totalmente entregada, hubo aires de eliminación.

No obstante, el destino le guiñó un ojo al equipo de Jorge Sampaoli. En el segundo encuentro de la segunda fecha del Grupo D, en la ciudad de Volvogrado, Nigeria, que venía de perder 0-2 ante los croatas, se midió ante la sorprendente Islandia, que llegaba con ánimo al empatarle a la Argentina, a pura defensa. Los africanos tenían la presión, ya que un mal resultado prácticamente los dejaba afuera de la Copa del Mundo. Y a los nórdicos, no perder les bastaba para llegar a la fecha final con comodidad, dado que Croacia no solo ya clasificó, sino que se aseguró el primer puesto. Las Águilas demostraron jerarquía y vencieron por 2-0 a Los Vikingos, con goles de Ahmed Musa. Y en el final, Islandia malogró un penal, que le hubiera servido teniendo en cuenta la diferencia de gol.

Este resultado le viene bien al combinado nacional, ya que el próximo jueves 26, definirá mano a mano con Nigeria, y ganando, se ubicaría en zona de octaboa de final, con 4 puntos: Argentina, que tiene -3 de diferencia de gol, debe ganar por un resultado abultado. Islandia, lo dicho, jugará ante el relajado equipo croata, y tiene una mínima ventaja con respecto a los argentinos: diferencia de gol de -2. Es decir que en caso de empate de puntos en el segundo lugar, pasará a octavos aquel equipo con mejor diferencia de gol. Si igualan también en este ítem, se definirá por quién tiene más goles a favor (ambos tienen sólo un tanto por ahora). Y si se da la casualidad que Islandia y Argentina empaten en puntos, diferencia de gol y goles marcados, la FIFA determina que tendrá ventaja el equipo con menos amonestaciones, es decir, con mejor Fair Play.

La realidad es que la Albiceleste, si quiere continuar con su aventura en Rusia, deberá ganar o ganar, sin más excusas. Nigeria le dio una mano, pero a su vez también puede convertirse en verdugo, ya que actualmente está segundo, con 3 puntos (y 0 de dif.gol). El martes, se resolverá todo.