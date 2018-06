Volvió el goleador

El día jueves Boca recibió una muy buena noticia, el goleador del bicampeón, Dario Benedetto, adelantó su vuelta y se entrenó por la mañana. Si bien el plantel vuelve a los trabajos el 28 de junio, el Pipa ya se puso a las ordenes del preparador físico, Javier Valdecantos, en el Complejo Pedro Pompilio, para regresar a las canchas lo antes posible.

Benedetto, goleador Xeneize con 9 goles en la Superliga, se había lesionado el 19 de noviembre de 2017, donde sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, en el encuentro ante Racing en La Bombonera. Luego de su larga recuperación, arrancó su puesta a punto para estar a la par del plantel en el inicio de la pretemporada.

Al finalizar el entrenamiento, el Pipa dejó algunas declaraciones: "Volver a entrenar a la par del grupo me pone feliz. Será una pretemporada muy dura". Otras de sus frases fueron: "Más allá de que uno venía entrenando en la cancha, no venía a la par del grupo. Ya el 28 estaré entrenando con ellos y me pone contento. Compartir con ellos la práctica me llenará de felicidad".

Boca recupera a una pieza clave en el equipo, sobre todo en el ataque. Dario Benedetto podrá volver a aportar sus goles, ya que el Xeneize sufrió su ausencia en la mayoría de los partidos, además se verá nuevamente la dupla con Cristian Pavón, que también fue muy importante en la línea ofensiva. El delantero lleva convertidos 35 goles oficiales en 42 partidos jugados, con la camiseta azul y oro. Fue campeón del Torneo de Primera División 2016/17, y de la Superliga 2017/18.