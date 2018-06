Fagner: “Vamos a seguir creciendo dentro de la competición”

Fagner, es titular en la selección brasileña debido a que Danilo (jugador del Manchester City) sufrió una lesión previo al Campeonato Mundial que se disputa en Rusia. El jugador del Corinthians habló este domingo en conferencia de prensa en el predio donde concentra Brasil.

El lateral brasileño reconoció que el director técnico de la Verdeamarela les pide “tener la cabeza fría para no precipitarnos buscando el gol". Además, confesó: "Es cierto que creamos una expectativa grande antes del Mundial, pero aquí todos se preparan para neutralizar a Brasil. Por eso es importante no precipitarnos. Vamos a seguir creciendo dentro de la competición. La presión existe”.

Luego, el defensor de Corinthians hizo referencia a los cracks que tiene Brasil, tanto Neymar y Philippe Coutinho: “El grupo está con Neymar. Él es una persona con experiencia y dará lo mejor para la selección. Imagino por todo lo que Neymar pasó porque a mí también me pasó que me emocioné, yo también tuve el riesgo de no estar en el Mundial porque me lesioné 59 días antes de la Copa. Neymar está muy feliz de estar en la selección, nadie sabe lo que pasó por su cabeza después de hacer el gol, es normal emocionarse. Y Philippe Coutinho, en pocas palabras, es un crack”.

La selección dirigida por Tite jugara el próximo miércoles 27 de junio contra Serbia (a las 15:00 hora Argentina) en Moscú, precisamente en el estadio Spartak Stadium. Mientras que el otro partido será entre Costa Rica y Suiza, allí se definirán los dos seleccionados que clasifiquen a los octavos de final.