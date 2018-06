Marco Ruben: “Quiero recuperar mi nivel”

Hace una semana, Marco Ruben confirmó su continuidad en Rosario Central, algo que el Patón Bauza pretendía y por eso mantuvo una reunión con el delantero ex Villarreal de España, el pasado fin de semana. El goleador Canalla tiene contrato con la institución de Arroyito hasta diciembre de este año.

El pasado jueves, Ruben habló con los periodistas presentes en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) y comentó lo siguiente: "Pasó lo que les dije, iba a ver lo que sentía. Empezaron a volverme las ganas y volví a creer. Más con la noticia de que venía el Patón Bauza, que es una persona muy importante para todo el mundo de Central, es una figura histórica para el Club".

El goleador Canalla, se refirió al retiro de Paulo Ferrari como jugador de fútbol profesional: "Me dio mucha pena el retiro de Ferrari porque creo que es un jugador que podía seguir jugando por su físico y su cabeza que son muy fuertes. Esperemos verlo en otro lado con la camiseta o el buzo de Central".

Al final de la conferencia de prensa hizo referencia sobre sus actuaciones y esto comentó el delantero que supo vestir la camiseta del Villarreal de España: "Quiero recuperar mi nivel y seguir ayudando al equipo. Quiero ayudar principalmente con goles y con actitudes también. Hablé con Bauza, él quería saber que pensaba y cómo me sentía. Me comentó lo que pretende hacer y la charla fue muy positiva porque nos conocimos. Fue un gran encuentro con un referente histórico del club. No es tiempo para pensar en una renovación. No sería lógico renovar por dos años, si hace un tiempo estaba inestable. Hoy quiero asentarme bien, recuperar el nivel y después iremos viendo (la Comisión Directiva Canalla buscará renovarle hasta el 2020)".