Corvalán: "Unión se ganó respeto y eso potenció al club"

El ex Newell’s y Racing llegó cedido por un año de Arsenal de Sarandí, donde no tuvo el éxito que esperaba el “3”. Buscará en el Tatengue sumarse a la defensa junto a Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade y Jonathan Bottinelli.

“Claro que seguí la campaña. Fui compañero de Bottinelli en Arsenal y él me habló muy bien del club. Unión fue un equipo duro y compacto. Defendiendo con fiereza cuando era necesario e intenso para atacar. Eso lo vi reflejado en el vestuario cuando llegué. Es un grupo bárbaro”, declaró Claudio en sus primeras preguntas.

“Soy un marcador de punta no con tanta proyección, pero sí con mucha marca, que es mi fuerte. Lo hice también de marcador central. Lo concreto es que apoyaré al equipo donde sea que me necesite. Quiero aportar mi granito de arena. Vengo para sumar y ayudar al equipo”, consultas sobre su posición dentro del campo de juego.

Le preguntaron sobre como fue la situación para llegar a Unión y contestó: “Nunca dudé en venir a Unión. Hablé con Leonardo Madelón y me resaltó la comunión que había en el grupo y por eso no dije que sí de entrada. Le estoy muy agradecido a todos los que apostaron por mí”.

Se le consultó sobre las expectativas que tiene en cuanto al club: “En lo personal quizás el balance de la temporada en Arsenal es positivo, porque jugué casi todos los partidos, pero grupalmente no tanto, porque no pudimos mantener la categoría. Que me hayan contactado de acá quiere decir que hice bien las cosas. Tengo los mismos ideales de siempre y sobre todo la personalidad. Confío en el grupo de trabajo y de lo que se puede llegar a hacer. Tenemos un respaldo importante y eso me incentiva más”.

Sobre el final aclaró su decisión de elegir a Unión antes que a otros clubes: “Al respeto Unión se lo ganó con las victorias, algo que potenció al club. A la gente con la que hablé me remarcó que estaba muy bien y eso lo pone mejor a uno para ir en busca de nuevos objetivos. Vengo a préstamo, quedé libre y arreglé por un año”.