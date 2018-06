Javier Mascherano: "Nosotros somos los primeros responsables"

Google Plus

Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa, a pocos días del duelo clave ante Nigeria. En la misma, se refirió a la relación del plantel con Jorge Sampaoli, como se encuentra de ánimos Lionel Messi, y además, sobre la reunión que mantuvieron con el entrenador.

El volante de la Selección Argentina, analizó la situación de la Albiceleste, y explicó como es relación de los jugadores con el DT: "Desde un análisis en concreto, sabemos que la situación es compleja, que no es broma y que tenemos que unirnos, dar opiniones y tratar de hacer todo lo posible para que el equipo llegue con la mayor cantidad de certezas al partido. La relación con el entrenador es totalmente normal. Obviamente que si sentimos una incomodidad la vamos a plantear, sino seríamos hipócritas. ¿Vas a jugar un partido incómodo? Estás perjudicando al equipo".

Con respecto a los rumores de que esta generación de jugadores elige el equipo, el Jefe aclaró: "¿Quién arma los equipos? Preguntáselo a los entrenadores. Han pasado varios y, ¿qué dijeron cuando se fueron? Que nadie les pedía nada. Se le ha puesto ese mote a ésta generación y no entiendo ni por qué ni en que conviene hacerlo, pero es repetitivo".

Para cerrar el tema, Mascherano dijo: "Nosotros nos centramos en lo que está a nuestro alcance y eso no implica tirar la pelota afuera ni es una excusa. No es que el equipo no funcionó por lo que dicen. Nosotros somos los primeros responsables y seremos los responsables de acá al final de la Copa del Mundo, eso lo tenemos claro".

En referencia a la reunión que mantuvieron con el entrenador, el ex Barcelona declaró: "En una reunión como la que tuvimos se habla de todo. De lo que más se habla es de fútbol, de tratar de solucionar los problemas futbolísticos que tiene el equipo y de lo que sentimos los jugadores dentro de la cancha, que somos los que tenemos que tomar decisiones, pero siempre con el fin de ayudar y de sacar esto adelante, que es lo normal. Sabemos que acá si la cosa va bien nos beneficiamos todos y si va mal nos perjudicamos todos. No queremos que el Mundial termine para nosotros el martes y por eso cada uno desde su lugar da su opinión y trata de aportar algo que pueda ayudar al grupo".

Por último, contó como es el estado ánimo de Lionel Messi: "Leo está bien, en un conjunto donde las cosas no salen todos tenemos nuestra frustración, él es una pieza clave para nosotros pero también es un ser humano y tiene sus frustraciones como todos, pero está con muchas ganas de revertir la situación y la imagen".