La vieja guardia

No hay tiempo para lamentos. El equipo nacional afrontó el entrenamiento matutino con la cabeza puesta en el duelo frente a los africanos. Si bien el equipo aún no está confirmado, todo indica que el once que saldrá a la cancha el día martes tendrá mayoría de históricos. El entrenador dispuso de una nueva práctica de fútbol en donde se lo vio a Marcos Rojo del lado de los titulares.

La duda pasa por saber si reemplaza a Mercado o a Salvio. En caso de que sea por el jugador del Benfica, Mercado ocupará el lateral derecho para que el ex Estudiantes acompañe a Otamendi en la zaga. El técnico deberá optar entre el equilibrio de Mercado o la profundidad que puede ofrecer Salvio en esa posición. Higuaín le ganó la pulseada a Agüero y tendrá su chance desde el arranque.

En Bronnitsy, Argentina tuvo su última práctica antes del duelo contra las “Super Aguilas”. En el medio del entreno se lo pudo a ver a Sampaoli junto a Mascherano en una de las gradas, pizarra en mano, analizando las distintas alternativas. Es un hecho que volverá la línea de cuatro defensores y que Armani tendrá su debut con la Selección Mayor. De esta manera, el probable equipo para mañana: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Enzo Pérez, Banega; Di María, Messi e Higuaín.

Mascherano y Sampaoli ultimando detalles.

El mensaje está claro, los referentes saldrán a la cancha mañana en una parada brava. Puede ser el último partido de varios con la Albiceleste y tratarán de aprovechar esta oportunidad para volver a dejar a Argentina en lo más alto.