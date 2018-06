Fernando Hierro: ''Tenemos que tener capacidad de autocrítica''

Google Plus

Nuevamente, España no mostró su mejor nivel pero a pesar de ello y tras el empate 2-2 frente a Marruecos, clasificó en el primer lugar del grupo B del Mundial de Rusia. En los octavos de final, se enfrentará al conjunto local, en un partido que se desarrollará el próximo domingo 1° de julio en el Estadio Olímpico Luzhniki, en la ciudad capital de Moscú.

Los momentos más destacados del encuentro

El entrenador del seleccionado español, Fernando Hierro, dialogó con los medios en conferencia de prensa y fue autocrítico con el nivel exhibido por su equipo: “Tenemos que tener capacidad de hacer autocrítica. Tenemos que ser autoexigentes y por aquí no vamos bien. Este no es el camino, no podemos conceder tantas ocasiones. Creo, sinceramente, que lo bueno y lo malo del partido lo hemos hecho nosotros”.

''Tenemos que ajustar esas transiciones rápidas donde los rivales nos hacen daño''

Por otra parte, señaló que deben mejorar en todos los detalles si quieren llegar a instancias definitivas: “Si queremos llegar donde todos soñamos con llegar, esos pequeños detalles tenemos que ir ajustándolos, porque en cada ocasión que nos generan nos crean peligro. Sabemos que tenemos margen de mejora. Tenemos poder ofensivo, con jugadores de calidad, pero tenemos que ajustar esas transiciones rápidas donde los rivales nos hacen mucho daño”.

También hizo mención a lo que se esperaba del conjunto marroquí: “Ya avisamos sobre las dificultades que nos íbamos a encontrar. Sabíamos que Marruecos no nos iba a regalar nada, habían perdido dos partidos mereciendo mucho más”.

Para cerrar, destacó el hecho de haber terminado en el primer lugar del grupo a pesar de todos los obstáculos que hubo en el camino pero aseguró que deben mejorar en el aspecto defensivo: . “Podemos sacar en positivo es que a pesar de todas las dificultades hemos terminado primeros, pero hay que hacer autocrítica y recibir cinco goles en tres partidos no es el camino a seguir. Lo que está claro es que tenemos margen de mejora y tenemos que trabajar a fondo estos días”.

La conferencia de prensa completa: