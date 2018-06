La Argentina mata ídolos

Google Plus

Qué lindo sería que lo veamos así, un partido de fútbol en el que once hombres se jugarán dentro de sus posibilidades, un probable pase a Octavos de Final. Pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿qué es lo que le pasa al pueblo argentino que le exige tanto a sus ídolos? si el mismo pueblo argentino no se exige tanto para modificar un país que en todos los aspectos siempre estuvo a la espera de un salvador para conseguir su confort, ya sea político, deportivo, familiar, etc.

Los argentinos somos así, buscamos siempre alguien que agarre la pelota, gambetee a cinco y que nos dé una alegría. Gran parte de nuestro país vive de los demás, y a los que se destacan por superar ese complejo, o le pegamos exigiéndoles el doble, o los mandamos al olvido cerrándole todas las puertas.

Vivimos en un país donde la mitad trabaja para que la otra mitad coma, y si esa mitad no puede producir porque las condiciones impositivas, financieras y el acceso a maquinaria que haga crecer su empresa se hace imposible, se les cierra las puertas les metemos juicios impositivos lo cual hace que el emprendedor, de ser un generador de nuevas oportunidades pase a ser el cincuenta por ciento del que vive de los demás.

Por ello hoy que se le exige a nuestro seleccionado de fútbol, se le exigen todas las miserias que nos tocaron vivir desde hace cuatro años, desde aquel gol de Gotze en la final del Mundial 2014, en el cual este grupo de jugadores llegó a la misma tras disputar seis partidos de máxima dureza.

Se le exige a Messi, un jugador amado por todo el mundo y discutido por los argentinos, que sea el líder de una epopeya sanmartiniana y que agarre la lanza y abata a once jugadores nigerianos en un campo de batalla en las durísimas tierras rusas, donde casi ninguno de los tiranos logró conquistar dicho país y que a muchos se les terminó congelando sus aventuras.

Quien nos dijo que debemos elevar tanto las exigencias. Si nos hemos acostumbrados a vivir de lo ajeno, a especular con nuestra moneda y taparle todas las posibilidades a los que emprenden. Quien nos pone de jueces lapidarios, para ver solamente nuestras posibilidades y no ver las del rival, quien también juega y por algo está en una Copa del Mundo.

Quien nos permite descargar todo nuestro pésimo estado de ánimo en veintitrés personas. Por ello disfrutemos hoy de un partido de fútbol, que puede ser el último para algunos en la selección, disfrutemos de todo lo que nos dieron, de las semanas que nos olvidamos de nuestros problemas financieros.

El fútbol es un juego estratégicamente apasionante donde es una mentira enorme la de decir que se juega como se vive, porque muchos seleccionados de distintos países, cambiaron el estilo de juego para llegar al Mundial y porque debieron ir a buscar técnicos de otras culturas, de otros países, para ordenar a sus jugadores, en planes estratégicos que le complicaron la vida a las mejores selecciones del mundo.

Se vive, como se vive y se juega como se juega, dejemos de ser mata ídolos, seamos distintos, empecemos a crecer como sociedad, no busquemos líderes, seamos nosotros nuestros propios líderes y eso nos va a permitir crecer como país. Ojala que la Selección Argentina de fútbol gane hoy y si no lo hace, seguramente mañana nos levantaremos de la misma manera, intentaremos tener un desayuno caliente y nos iremos a trabajar porque en realidad este es el sentido de la vida, crecer uno mismo sin poner en los demás nuestras miserias diarias.