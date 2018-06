Deschamps: "El objetivo era el primer lugar"

Google Plus

En un Mundial con goles en todos los partidos, en el 36°, se cortó. Francia y Dinamarca cerraron el Grupo C con una igualdad en cero, y de esta manera, Los Galos terminaron líderes de su zona, con 7 puntos, invictos, y en octavos de final.se medirá nada menos que ante la Argentina.

El DT de la selección francesa, Didier Descahmps, tomó la palabra luego del encuentro y explicó, sin dar lugar a suspicacias por el rival de 8vos, la importancia de esta primera fase: "Para nosotros el objetivo era asegurar el primer lugar y lo logramos, ahora debemos recuperarnos bien, tenemos un octavo de final complicado", dijo aún sin saber que se le vendrá la Albiceleste.

Posteriormente, Deschamps recalcó lo siguiente, lamentando no haber conseguido los tres puntos, aunque sin quemar naves sabiendo que con el empate alcanzaba, también para los daneses: "Hicimos más que ellos, si ellos no vienen, no vamos a ir a buscarlos nosotros, si solo quieren un punto. Tampoco teníamos que tomar riesgos. El resultado nos servía a los dos".

Para finalizar la rueda de prensa, el campeón del mundo en 1998 declaró: "Frente a bloques defensivos nunca es sencillo, porque los equipos están bien preparados. Hice cambios también y eso afecta a la cohesión del equipo, pero está bien que todos se sientan implicados".

Récord francés

Con este partido dirigido, Deschamps igualó a su predecesor Domenech como el entrenador con más encuentros dirigidos en la Selección mayor de Francia, con 79 cotejos. Y este sábado contra la Argentina, superará la marca y llegará a los 80 partidos. Este es su segunda Copa del Mundo (en Brasil 2014, Francia llegó hasta cuartos de final, donde sucumbió ante Alemania) y fue finalista de la Eurocopa 2016. Va por más.