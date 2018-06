La última conferencia de Desábato: "No fue una decisión fácil"

Llegó el momento del adiós para Leandro Desábato, el referente, el gladiador de centenares de batallas con la camiseta del club. El “Chavo”, a sus 39 años de edad, decidió ponerle punto final a su exitosa carrera como jugador y, en conferencia de prensa, anunció su retiro: “No fue una decisión fácil. Hoy es el final porque físicamente lo sufro, el semestre pasado lo di todo, jugué muchos partidos y el jugador de Estudiantes tiene que dar el 100% en el día a día, como nos enseñaron acá. Por eso tomé la decisión de dejar y dar un paso al costado”, ratificó.

Por su parte, Desábato recordó un momento cúlmine: “Sin dudas uno de los momentos que más voy a recordar es el cabezazo sobre la hora en Abu Dhabi contra Barcelona”.



“No fue una decisión fácil, si bien la tenía prácticamente tomada el semestre pasado no lo anuncié porque creía que lo más importante era el partido contra Nacional. Este mes lo seguí pensando por llamados de compañeros, dirigentes, ex dirigentes y siempre fui atrás de mis palabras; siempre dije que iba a jugar si estaba al 100% y que nunca quería ser un impedimento. Hoy es el final porque físicamente lo sufro, el semestre pasado lo di todo, jugué muchos partidos y el jugador de Estudiantes tiene que dar el 100% en el día a día, como nos enseñaron acá. Por eso tomé la decisión de dejar y dar un paso al costado”, asentó el “Chavo”.

Formado en el club, fiel exponente del ADN de Estudiantes, campeón de América y también nacional, referente, capitán y ejemplo a seguir para los más jóvenes, Desábato agradeció todo lo que le dio la institución y valoró: “Jugar hasta los 39 y medio es un montón, ganar lo que pude ganar, jugar 7 Copa Libertadores y lograr todo con esta camiseta. Esta institución requiere que el jugador esté al 100% o más. Solamente tengo palabras de agradecimiento para todos en el club, para mi familia que me aguantó tanto siendo un obsesivo del cuidado y darle todo a la profesión, y para la gente que siempre me trató bien”.

“Nunca imaginé la carrera que hice, sobre todo acá en Estudiantes, de jugar tanto tiempo y haber ganado todo. Se me cumplió todo, salvo el desafío de jugar afuera para vivir otra experiencia, pero tuve la posibilidad de ir a la Selección Argentina, jugar con grandes jugadores, haber tenido muy buenos entrenadores. Estoy contento porque me siento tranquilo y pensé bien lo que estoy haciendo”.

Sobre su futuro

El ex zaguero del Albirrojo se refirió a como continuará su vida ahora: “Siempre pensé y sostuve que después de la carrera quiero estar 3 o 4 meses con mi familia en mi pueblo, estaré con mis viejos y me prepararé para otra etapa como técnico que es muy complicada. Dije que me quería retirar acá y voy detrás de mis palabras. Es lo mejor para mí y para todos, consideré que era el momento y de la mejor manera para que la gente se vaya con una imagen mía pasando a octavos de final en una llave de Copa Libertadores. Si me comprometía a arrancar este semestre no podía quedar a mitad de camino y hubiese sido egoísta de mi parte”, atestiguó Desábato.

Para finiquitar la emotiva y última conferencia de prensa como jugador profesional, "el Chavo" manifestó su anhelo de ser entrenador el día de mañana: “Siempre manifesté que me gustaría el día de mañana ser entrenador y arrancar en este club que lo conozco y me conoce. Después, el tiempo lo dirá. Estoy seguro que en estos meses no quiero hacer nada, quiero hacer cosas que no pude hacer durante mucho tiempo, sobre todo estar con la familia, ordenar las ideas que tengo en la cabeza, tener charlas con técnicos que tuve y otros que no. Me gustaría seguir ligado al club”.