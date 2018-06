Amistosos confirmados en City Bell

Google Plus

Tras la finalización del último torneo y el parate por el Mundial de Rusia, el plantel de Estudiantes dirigido por Leandro Chino Benítez volvió a los entrenamientos para ponerse a punto de cara al semestre que se asoma. Sabiendo que el campeonato mundial se desarrollará hasta mediados del mes de julio, en el Pincha no pierden tiempo y comenzaron a programar partidos amistosos para ganar ritmo y que el DT pueda empezar a trabajar su idea.

En medio de un mercado de pases que no tendrá grandes novedades en materia de nombres, en Estudiantes agendaron pruebas contra equipos de categorías menores para ver y analizar a los jugadores del plantel. Como fue noticia días anteriores, la dirigencia planea achicar el número de jugadores profesionales por lo que muchos deberán abandonar la institución. A sabiendas que al club no llegarán muchos jugadores, el técnico evaluará a los juveniles y a quienes regresaron de sus préstamos para ver si serán o no tenidos en cuenta.

El primer encuentro amistoso, ante Sacachispas, estaba pautado para este sábado 30 de junio, pero debido a la clasificación de Argentina a los octavos de final de la copa del mundo (enfrentará ese sábado a Francia) se decidió que el partido se dispute el viernes 29 desde las 15 horas en el Country Club de City Bell.

Continuando con la agenda que promete un amistoso por cada fin de semana, el día 7 de julio Estudiantes enfrentará a Quilmes y el 14 del mismo mes a San Martín de San Juan. Otro objetivo, además del dicho anteriormente, es que el equipo pincharrata llegue afilado de cara al duelo de Copa Argentina ante Central Córdoba a desarrollarse el 24 de julio.