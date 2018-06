Bélgica se impuso ante Inglaterra y se quedó con el grupo G

Google Plus

El cierre de la fase de grupos de Rusia 2018 tenía, al menos en la previa, un choque estelar entre Bélgica e Inglaterra. Sin embargo, ambas selecciones llegaron al encuentro ya clasificadas y con la posibilidad de especular sobre su futuro rival en octavos de final, lo que hizo del partido un trámite para dormirse con el control remoto en la mano, al menos en la primera mitad.

Sin ganas de ganar

Para sorpresa de muchos, o de pocos, ambos seleccionados apostaron a afrontar el último partido con suplentes y de esa manera dar descanso a los titulares de cara a la fase de mano a mano. Los únicos que repitieron en el once titular fueron los arqueros, Pickford por el lado inglés y Courtois por los belgas; y un defensor central por cada lado: Stones y Boyata, respectivamente.

La cantidad de caras nuevas brindó un escenario con dos equipos parados con sus esquemas habituales (ambos con un 3-5-2), que por momentos llevaron a que se neutralizaran ante los pocos y lentos avances en ataque. Entregaron más espacios que de costumbre, pero las ambiciones de triunfar no fueron suficientes para quebrar el bloque defensivo.

A pesar de que el primer tiempo fue monótono, de esos en los que el espectador llega a cabecear mientras mira el televisor, las chances de gol no se ausentaron del todo y llegaron de la mano de los Diablos Rojos. La más clara llegó antes del cuarto de hora tras un tumulto en el área inglesa en plena disputa de la pelota entre Pickford y Batsuashy, que terminó con Gary Cahill despejando el peligro sobre la línea.

Cahill evitó el gol de Batshuayi | Foto: FIFA vía Getty Images.

Los silbidos hicieron ruido

El flojo espectáculo de la primera mitad llevó a que las tribunas pusieran el grito en el aire -en este caso fueron silbidos- y despidieron a los equipos entre abucheos, lo que pareció tener un impacto en los segundos 45 minutos.

Fue Bélgica la que hizo caso al público y cuando habían pasado cinco minutos del complemento el extremo Januzaj se encargó de despistar a su marcador en plena área con un simple amague y, con un zurdazo cruzado, colocó a los Diablos Rojos como primeros del grupo G.

El gol estuvo fue un espejismo, estuvo fuera de contexto. Los abucheos volvieron a tomar protagonismo por momentos, pero ni los cambios lograron tener un impacto en el ambiente cansino del encuentro. Los ingleses parecieron no molestarse por el gol recibido y solo tuvieron una chance de igualar el marcador, sin embargo, Rashford no pudo (o no quiso según de donde se mire) ante la salida de Courtois y desperdició una oportunidad inmejorable.

Januzaj y un remate de otro partido | Foto: FIFA vía Getty Images.

De esta forma, Bélgica se hizo dueño del grupo G tras imponerse en los tres partidos y jugará en octavos ante Japón. De avanzar podría jugar contra Brasil y será parte del cuatro más complicado junto a Uruguay-Portugal y Francia-Argentina. Mientras que Inglaterra tendría el camino a semifinales un poco más allanado, ya que enfrentará a Colombia y su rival de cuartos saldrá del choque entre Suecia y Suiza, en principio rivales de menor complejidad.