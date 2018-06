Giovani Lo Celso: “El mundial es un sueño y todos queremos jugar”

Google Plus

La Selección Argentina buscará los cuartos de final del Mundial ante Francia. El partido se jugara en la ciudad de Kazán; es la tercera ciudad en importancia de Rusia, la capital deportiva del país, a 800 kilómetros de Moscú.

Hoy por la mañana, Giovani Lo Celso habló con los periodistas presentes en el predio de Bronnitsy y comentó lo siguiente: “Creo que la selección de Francia es muy importante. Lo está haciendo muy bien y tiene jugadores de jerarquía. Pero sabemos que también dejan espacios y hay que aprovecharlo.

Luego, el ex volante de Rosario Central hizo referencia a su compañero del París Saint-Germain, Kylian Mbappé: “No hablé con Mbappe en estos días. Sabemos que es un jugador importante, que puede lastimar, pero el equipo está muy bien". Esto decía el volante argentino sobre la estrella juvenil francesa.

“Es fundamental mantenernos así: unidos. Y todo se logra, por su puesto, con el apoyo de la afición que ha sido incondicional. Por eso tratamos de ganar siempre porque sabemos que han tenido que viajar desde lejos para estar con nosotros y eso vale mucho”, dijo Lo Celso.

Por último, el ex volante Canalla aseguró que Argentina tiene armas igual de poderosas a las de Francia y que nadie puede confiarse en un partido con dos selecciones históricas. “Tenemos lo nuestro y vamos por ese ticket a cuartos, no lo duden. Y podemos lograrlo si no lo proponemos”; con esta frase concluyó la conferencia de prensa en Bronnitsy.

Argentina jugara el próximo sábado contra Francia por los octavos de final de Copa Mundial en la ciudad de Kazán. El partido comenzará a las 11:00 (hora Argentina).