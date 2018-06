Un viejo conocido

El plantel de Defensa y Justicia regresó a los entrenamientos en el predio de Bosques y cuenta nuevamente con el entrenador Manuel Fernández, quien dirigió a la reserva y reemplazó interinamente a Nelson Vivas. El delantero Ciro Rius en un reportaje para la página web de la formación de Florencio Varela destacó: “Ya sabemos lo que es laburar con ellos y priorizan el trato con la pelota, tienen mucha organización y tienen una idea muy clara. Se expresan bien y saben cómo plantear los ejercicios que quieren, me gusta su mecanismo, por eso le agarramos enseguida la mano a su metodología”.

Sobre el alejamiento de Juan Pablo Vojvoda, quien se marchó a Talleres de Córdoba, manifestó: “No lo esperábamos, me agarró de imprevisto. Yo estaba de vacaciones y vi una nota en Twitter donde expresaba su salida. Le deseo toda la suerte porque son muy buenas personas y han hecho un gran trabajo acá. Si les llegó la oferta que les convenía, debemos tener en cuenta que esto es fútbol y también influye el desarrollo personal”.

A pesar de esta salida, los jugadores y Fernández ya palpitan los desafíos que les aguardan para la segunda parte del año. Para este nuevo semestre comenzará a contar con Nicolás Tripichio, quien viene de defender los colores de Vélez Sarsfield. El ex futbolista del Fortín, después de realizar la revisión médica, firmó su contrato por tres años.

Además de esta incorporación, también regresó a la institución, Eugenio Isnaldo, luego de una negociación con Asteras Tripoli de Grecia. Otro jugador que retornó al grupo es el defensor-volante Marcelo Benítez, después de su etapa en Belgrano de Córdoba. Igualmente, el técnico del Halcón espera por nuevos refuerzos mientras les da posibilidades a los juveniles. Uno de los jugadores que se ganaron su posibilidad es el medio campista Agustín Aliseda, quien valoró: “Me gusta mucho el trabajo de Manu, pienso que nos miraban mu­cho en la preliminar y por eso esta­mos acá. Quizá le convenció cómo jugábamos y de la forma que lo ha­cíamos, pero igual no me relajo ni me dejo estar, nada es seguro y hay que seguir trabajando para no bajar los brazos hasta que se efectivice la chance”.

El nuevo volante enumeró sus características: “Me gusta mucho ir al frente, me caracterizo por ser el que ayuda al equipo. Una de las prioridades es la solidaridad con la pelota y en las jugadas de ataque que pueda inter­venir”. Por último, reconoció: “La ilusión siempre está, pero sigo entrenando siempre al máximo y me mentalizo en esperar la oportunidad y estar preparado, por si me toca”.