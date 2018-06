Dos ventasen puerta

Google Plus

El mercado de pases tomó fuerza en Estudiantes de La Plata, no por la llegada de jugadores sino por la posible salida de dos futbolistas titulares en el último semestre. Pese a que no hay nada confirmado por la institución, las ofertas por el colombiano Juan Ferney Otero y el defensor central Gastón Campi están siendo analizadas y no distan mucho de lo que pretende el club.

El colombiano Juan Otero llegó a Estudiantes el año anterior y desde un principio se ganó el lugar en un plantel que no tenía mucho en su posición. Con buenas actuaciones logró colocarse en la vidriera europea de tal forma que desde el fútbol francés posaron los ojos sobre él. El club en cuestión es el Amiens Sporting Club, quien realizó una oferta de cerca de cuatro millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador. Estudiantes solo posee el 75% del pase de Otero, el cual adquirió a cambio de 500 mil dólares.

Por el lado del defensor Gastón Campi que llegó a Estudiantes en 2017 tras un paso por Atlético Rafaela, la oferta es del fútbol portugués. El jugador arribó al Pincha a cambio de 800 mil dólares por el cien por ciento de su ficha, la cual pertenecía a Racing Club. Con el retiro de Leandro Desábato, Campi se había asegurado el puesto de cara al próximo semestre, pero la oferta del Benfica podría hacerlo emigrar. El club europeo ofreció dos millones de dólares por el jugador, suma que en Estudiantes interesa.

Ambos jugadores llegaron con derogaciones económicas poco fuertes, y las ventas generarían muy buenas ganancias desde los números, pero no desde lo futbolístico. De concretarse las negociaciones Estudiantes tendrá que salir al mercado en búsqueda de un defensor central zurdo ya que solo quedaría en esa posición Fabián Noguera. Por el lado de la delantera, el equipo albirrojo podría arreglarse con lo que tiene, pero todo puede cambiar en un mercado de pases que todavía tiene cuerda.