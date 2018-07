Koke: ''No hemos tenido la fortuna de los penales''

En un partido que lo tuvo como dominador de las acciones pero sin generar mucho peligro en el área rival, España cayó por 4-3 en los penales frente a Rusia y quedó eliminado del Mundial, tras igualar 1-1 luego de 120 minutos disputados, en un partido correspondiente a los octavos de final del certamen, disputado en el Estadio Olímpico Luzhniki de la ciudad de Moscú.

Uno de los protagonistas que habló con la prensa, fue uno de los que erró su disparo en la definición por penales, el mediocampista del Atlético Madrid, Koke, que explicó sus sensaciones tras la derrota: "Es un día duro, no sólo para mí sino para todos los españoles, no esperábamos esto. El equipo ha hecho un gran partido, se pueden corregir detalles, pero no merecimos esto. No hemos tenido la fortuna de los penales".

''No hay que reprochar nada a la gente que ha jugado''

Por otra parte, no tuvo quejas con el rendimiento de sus compañeros durante el cotejo: "No creo que nos hayamos conformado con el 1-0. Lo teníamos controlado y les queríamos cansar para que salieran. El equipo estaba jugando bien, nos marcaron el penal y luego nos costó. Esto es fútbol. No hay que reprochar nada a la gente que ha jugado".

También tuvo tiempo para referirse a la despedida de Andrés Iniesta de la selección española: "No sé si viene un nuevo ciclo, es triste que se vaya Iniesta. Viene gente con ganas e ilusión. Hoy estamos muy dolidos porque no hemos pasado y hay que hacer reflexión y tener la cabeza arriba".

Para cerrar, dio su opinión a lo que había sido el cese del técnico Julen Lopetegui a dos días del comienzo del torneo: "En realidad lo de Lopetegui no nos cambió, sabíamos que había que darlo todo. Se fue el líder, Hierro lo ha hecho lo mejor que ha podido y la gente ha intentado responder de la mejor manera".

