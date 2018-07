Mercado de pases: Premier League

Google Plus

Arsenal

Es una incógnita como el equipo de Highbury comenzará la próxima temporada, ya que, por el cambio de entrenador, el estilo de juego del equipo probablemente cambie de forma drástica. Por ahora los Gunners se han movido poco en el mercado, pero el técnico dejó claro que zona del campo quiere reforzar.

Foto: goal.com

Altas

Unai Emery (PSG) - Entrenador

Stephan Lichtsteiner - (Juventus)

Bernd Leno - (Bayer Leverkusen)

Bajas

Per Mertesacker (retirado)

Santi Cazorla (libre)

Takuma Asano (Hannover) - Préstamo

Jack Wilshere (libre)

Vlad Dragomir (libre)

Ryan Huddart (libre)

Tafari Moore (libre)

Hugo Keto (libre)

Chiori Johnson (libre)

Yassin Fortune (libre)

Aaron Eyoma (libre)

Alex Crean (libre)

Marc Bola (libre)

AFC Bournemouth

El equipo dirigido por Eddie Howe aún no ha llevado a cabo ninguna incorporación, aunque varios jugadores han abandonado la institución.

Foto: goal.com

Altas

David Brooks (Sheffield United)

Bajas

Benik Afobe (Wolverhampton Wanderers)

Max Gradel (Toulouse)

Baily Cargill (libre)

Ryan Allsop (libre)

Ollie Harfield (libre)

Sam Matthews (libre)

Patrick O’Flaherty (libre)

Joe Quigley (libre)

Rhoys Wiggins (retirado)

Brighton & Hove Albion

Los seagulls preparan la próxima temporada con la incorporación de un arquero, dos defensores y un delantero que, el técnico, Chris Hughton, venía siguiendo hace tiempo, el rumano Florin Andone.

Foto: SillySeason.com

Altas

Leon Balogun (Mainz)

Joseph Tomlinson (Yeovil Town)

Florin Andone (Deportivo La Coruña)

Jason Steele (Sunderland)

Bajas

Uwe Huenemeier (SC Paderborn)

Steve Sidwell (Libre)

Jamie Murphy (Rangers)

Bailey Vose (Colchester)

Liam Rosenior (Libre)

Connor Goldson (Rangers)

Robert Sanchez (Forest Green Rovers) - Préstamo

Ben Hall (Notts County) - Préstamo

Niki Maenpaa (Libre)

Henrik Bjordal (SV Zulte Waregem)

Christian Walton (Wigan Athletic) - Préstamo

Burnley

El conjunto dirigido por Sean Dyche es otro de los que aún no han realizado incorporaciones, pero eso por ahora se compensa debido a que no muchos jugadores han abandonado el club. Aunque dos de los que han emigrado serán bajas sensibles: Dean Marney, quien cambia de aires luego de ocho años jugando para The Clarets, y Scott Arfield, quien luego de cinco años en la institución decidió volver a su Escocia natal.

Foto: lancashiretelegrpah.co.uk

Bajas

Dean Marney (Libre)

Scott Arfield (Rangers)

Tom Anderson (Doncaster)

Chris Long (Libre)

Josh Ginnelly (Libre)

Cardiff City

El equipo recién ascendido proveniente de Gales es, hasta la fecha, el único club de toda la primera división inglesa que no ha visto a ningún jugador abandonar la institución. Sus refuerzos provienen todos del ascenso británico.

Foto: Milenio

Altas

Josh Murphy (Norwich City)

Greg Cunningham (Preston North End)

Alex Smithies (QPR)

Bobby Reid (Bristol City)

Chelsea

El, por ahora, equipo de Antonio Conte aún no ha realizado ningún movimiento en el mercado de pases. La principal preocupación del italiano es conservar a sus figuras; en las últimas horas se hizo pública la oferta del Barcelona por el brasileño Willian, a lo que el conjunto blue la rechazó.

Por ahora el equipo de Stamford Bridge ha enviado jugadores jóvenes a préstamo para que estos tengan rodaje.

Bajas

Mitchell Beeney (Libre)

Wallace Oliveira (Libre)

Trevoh Chalobah (Ipswich Town) - Préstamo

Nathan Baxter (Yeovil Town) - Préstamo

Reece James (Wigan Athletic) - Préstamo

Dujon Sterling (Coventry City) - Préstamo

Lewis Baker (Leeds United) - Préstamo

Jake Clarke-Salter (Vitesse Arnhem) - Préstamo

Crystal Palace

Las Águilas han reforzado su portería con la contratación del español Vicente Guaita tras la finalización del préstamo del brasileño Diego Cavalieri. Hasta ahora este ha sido el único movimiento del equipo londinense.

Foto: SillySeason.com

Altas

Vicente Guaita (Getafe)

Bajas

Diego Cavalieri (Libre)

Damien Delaney (Libre)

Lee Chung-yong (Libre)

Everton

Los toffees afrontaran la campaña 18/19 con bajas sensibles. Wayne Rooney y Ramiro Funes Mori han decidido continuar sus carreras fuera de la ciudad de Liverpool. El técnico Marco Silva deberá actuar rápido para lograr reemplazar a estos jugadores.

Foto: SillySeason.com

Bajas

Joel Robles (Libre)

Jose Baxter Libre)

David Henen (Libre)

Ramiro Funes Mori (Villarreal)

Wayne Rooney (D.C. United)

Luke Garbutt (Oxford United) - Préstamo

Fulham

El Fulham es otro de los equipos recién ascendidos, y es, además, el club que menos movimiento ha tenido en el mercado de fichajes, solo un jugador abandonó el club y no han incorporado a nadie. Cabe aclarar que el conjunto de Craven Cottage posee una de las joyas del futbol inglés, el lateral/volante Ryan Sessegnon, quien es pretendido por la mayoría de los clubes de primera división.

Ryan Sessegnon. | Foto: Prensa Fulham FC

Bajas

Ryan Fredericks (West Ham)

Huddersfield Town

The Terriers afrontarán su segunda temporada en la Premier, luego del ascenso el año pasado, con el objetivo de no sufrir hasta el final por la permanencia. Para eso han sumado en este inicio del mercado de fichajes al joven Juninho Bacuna y han comprado definitivamente, luego de un año de préstamo, al defensor Terence Kongolo.

Foto: Yahoo

Altas

Ben Hamer (Leicester City)

Terence Kongolo (Monaco)

Ramadan Sobhi (Stoke City)

Juninho Bacuna (FC Groningen)

Bajas

Dean Whitehead (Retirado)

Robert Green (Libre)

Jack Boyle (Libre)

Denilson Carvalho (Libre)

Dylan Cogill (Libre)

Luca Colville (Libre)

Cameron Taylor (Libre)

Leicester City

Los zorros de Leicester terminaron en la mitad de la tabla el año pasado y, a juzgar por sus recientes incorporaciones, sus intenciones son más ambiciosas. El ex defensor del Manchester United, Jonny Evans, y el internacional portugués, Ricardo Pereira, son las caras nuevas que ilusionan a sus fanáticos.

Foto: Footballticket.net

Altas

Ricardo Pereira (Porto)

Jonny Evans (West Brom)

James Maddison (Norwich City)

Bajas

Robert Huth (Libre)

Ben Hamer (Huddersfield Town)

Elliott Moore (OH Leuven) Prestamo

Connor Wood (Bradford City)

Liverpool

Los de Anfield invirtieron una fortuna para reforzar su mediocampo. Con una defensa joven y férrea más un tridente de ataque de clase mundial, y ahora con las incorporaciones de Keita y Fabinho, el equipo de Klopp se lanza como uno de los candidatos para pelear la liga.

Foto: Prensa Liverpool FC

Altas

Fabinho (Monaco)

Naby Keita (RB Leipzig)

Bajas

Yan Dhanda (Swansea City)

Ovie Ejaria (Rangers) - Préstamo

Emre Can (Juventus) - Libre

Jon Flanagan (Libre)

Adam Bogdan (Hibernian)

Manchester City

Los campeones reinantes aún no han incorporado a ningún futbolista, pero si han perdido a uno de sus jugadores más emblemáticos, o al menos hasta hace unos años. Se trata del marfileño Yaya Toure, quien no renovó con la institución debido a problemas con el entrenador. El fichaje que más suena en las paredes del Etihad Stadium es el del argelino Riyad Mahrez del Leicester.

Bajas

Pablo Maffeo (Stuttgart)

Yaya Toure (Libre)

Angelino (PSV Eindhoven)

Ashley Smith-Brown (Plymouth)

Manchester United

José Mourinho ha comenzado a reforzar su plantilla por los lugares flojos que su equipo tuvo la temporada pasada. Diogo Dalot espera poder afirmarse como el lateral por la izquierda de los diablos rojos y Fred buscará darle más juego y movilidad a un mediocampo que por momentos parece muy estático. El resto solo son rumores: Mbappe, Fekir, Dybala; todos aún muy lejos de Old Trafford.

Foto: sportal.betxchange.com

Altas

Diogo Dalot (FC Porto)

Fred (Shakhtar Donetsk)

Bajas

Michael Carrick (Retirado)

Joe Riley (Bradford City)

Dean Henderson (Sheffield United) - Préstamo

Newcastle United

Poca actividad de las urracas en este mercado de pases. Si bien el equipo terminó en la mitad de la tabla y lejos del descenso, la historia del equipo de Newcsatle nos hace pensar que podría encontrarse un poco más arriba. Y para hacerlo necesitará contratar futbolistas de jerarquía.

Foto: SillySeason.com

Altas

Martin Dubravka (Sparta Praga)

Ki Sung-yueng (Swansea City)

Bajas

Massadio Haidara (Libre)

Southampton

Los dirigidos por Mark Huges apenas se salvaron del descenso la temporada anterior, y ahora deberán afrontar una nueva campaña sin unas de sus máximas figuras, el serbio Dusan Tadic.

Foto: Sportpesanews.com

Altas

Stuart Armstrong (Celtic)

Mohamed Elyounoussi (FC Basel)

Bajas

Dusan Tadic (Ajax)

Olufela Olomola (Scunthorpe United)

Jeremy Pied (Libre)

Florin Gardos (Libre)

Ollie Cook (Libre)

Armani Little (Libre)

Will Wood (Libre)

Richard Bakary (Libre)

Stuart Taylor (Libre)

Tottenham Hotspur

Al igual que el Fulham, el único movimiento en el mercado de los Spurs, hasta ahora, ha sido la venta de un jugador. Los de Pochettino están más pendientes en que sus grandes figuras no emigren de la institución luego del Mundial que en incorporar jugadores de renombre.

Foto: Football Highlights

Bajas

Keanan Bennetts (Borussia Monchengladbach)

Watford

The Hornets suman a su plantilla de forma permanente al español Gerard Deulofeu, quien ya había jugado parte de la temporada anterior a préstamo del Barcelona. Sin dudas que el extremo de 24 años será uno de los jugadores a observar en esta campaña.

Foto: Premierleague.com

Altas

Ben Wilmot (Stevenage)

Gerard Deulofeu (Barcelona)

Marc Navarro (Espanyol)

Adam Masina (Bologna)

Bajas

Brandon Mason (Libre)

West Ham United

Hasta ahora los londinenses solo han reforzado su retaguardia: un arquero y dos defensores. Si bien ya tienen muy buenos futbolistas en la zona ofensiva, tendrán que encontrarle un reemplazo a Manuel Lanzini mientras este se recupera de su lesión.

Foto: Prensa West Ham

Altas

Ryan Fredericks (Fulham)

Issa Diop (Toulouse)

Lukasz Fabianski (Swansea City)

Bajas

James Collins (Libre)

Patrice Evra (Libre)

Wolverhampton Wanderers

Sin duda alguna que los lobos han vuelto a la Premier League con el objetivo de quedarse por un tiempo. Faltando dos meses para el cierre del mercado de pases, el Wolverhampton ha hecho una renovación muy profunda en su plantel. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran: el arquero portugués, Rui Patricio, y el atacante mexicano, Raul Jimenez.

Foto: Freedomonline.com.ng

Altas

Benik Afobe (AFC Bournemouth)

Willy Boly (Porto)

Raul Jimenez (Benfica) Prestamo

Rui Patricio (Sporting Lisbon)

Leo Bonatini (Al-Hilal)

Ruben Vinagre (AS Monaco)

Bajas

Jordan Allan

Dan Armstrong

Anthony Breslin

Nicu Carnat

Ross Finnie

Jon Flatt

Conor Levingston

Tomas Nogueira

Hakeem Odoffin

Adam Osbourne

Ryan Rainey

Jose Xavier

Christian Herc (Dunajska Streda) - Préstamo

Aaron Collins (Colchester United) - Préstamo

Benik Afobe (Stoke City) - Préstamo

Duckens Nazon (Sint-Truidense) - Préstamo

Sherwin Seedorf (Bradford City) - Préstamo

Ben Marshall (Norwich City)