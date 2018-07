Previa México - Brasil: la Canarinha por el primer paso al Campeonato

Google Plus

Aztecas y Brasileños se verán las caras en una llave de Octavos de Final del Mundial que se está llevando a cabo en Rusia. El lunes regresarán a la actividad los equipos que clasificaron como 2º lugar del grupo F y 1º del Grupo E respectivamente. Ambos representativos vivieron inicios diferentes y en este momento se revirtieron los papeles.

A superar los fantasmas del '4º Partido'

La selección de México está en búsqueda de acercarse al tan ansiado quinto partido, pero para lograrlo saben que deberán vencer a sus fantasmas y sobretodo vencer a la magia de la canarinha. El funcionamiento de los mexicanos fue de más a menos durante la fase de grupos con la sorpresiva derrota ante Suecia y su mal funcionamiento táctico, ademas de sumarle la baja de su central estelar Héctor Moreno por doble amonestación.

Por eso el capitán del combinado tricolor, Andrés Guardado, indicó en conferencia de prensa que este será el partido de sus vidas; ya que la llamada “Generación Dorada” de México se enfrentaría a su último partido juntos: “Nosotros estamos muy tranquilos porque avanzamos en un grupo muy difícil, sino es que el de mayor grado de todo el mundial, cumplimos como grupo el 1er objetivo. Por ahí dicen que se aprende más de las derrotas, nos dio una gran lección, no hemos sabido plantear bien contra ese tipo de equipos (verticales); es por eso que creo no nos ocurrirá de nuevo”.

Guardado y Talavera en conferencia de prensa | Foto: Prensa FIFA

Sobre vencer a un segundo equipo top dentro de la justa mundial comentó: “Nunca se le había vencido a Alemania en mundiales y lo conseguimos, venimos a crear historia ante cualquiera”. Ademas criticó el estilo de juego de Neymar: “Todos sabemos lo que hace, no me corresponde juzgarlo, eso es para la FIFA, el VAR, árbitros; pero eso sí, sabemos que le gusta fingir y tirarse mucho. Y sobre Brasil sabemos lo que es, algunos de nuestros jugadores ya le vencieron en una final y estamos muy ilusionados por esta gran oportunidad que nos da el fútbol y ojalá seamos capaces de por fin dar el siguiente paso”, concluyó.

Hugo Ayala reemplazara a Moreno en la saga Tricolor |Foto: Prensa FEMEXFUT

En búsqueda del hexacampeonato sin laterales

Por su parte en la selección de Brasil saben que este partido es fundamental en cuanto a su funcionamiento para sus aspiraciones de lograr un titulo que se les niega desde Corea-Japon 2002, por lo que buscarán elevar su nivel y por fin practicar el “jogo bonito” que tanto se le solicita.

Tite cuenta con dos dudas para enfrentar a México, ya que Marcelo salió lesionado en el primer tiempo del partido ante Serbia y es una duda seria para arrancar el cotejo; además de que la baja desde antes del mundial de Dani Alves ha causado cierta crítica ya que los dos jugadores que pretendieron ocupar ese hueco no han funcionado en el esquema del entrenador brasileño, hablamos de Fagner y Danilo.

Marcelo trabajando por separado | Foto: Prensa CBF

El lateral del Real Madrid esta a un 50/50 de participar en el cotejo ya que el médico del “scratch du oro” indicó que hasta el calentamiento previo al partido se sabrá si juega o no. “Marcelo sabe que si forza desde el inicio puede agravar la lesión, sabremos que hacer hasta el minuto previo” dijo Tite. Mientras que Casemiro en conferencia de prensa indico que se le debe tener demasiado respeto a México: “No nos podemos creer que no van a atacarnos. Su DT, Osorio, es muy inteligente, habrá que estar muy concentrado”. Sobre las criticas de Neymar dijo: “No necesita que nadie le proteja. Él está más que acostumbrado a la presión, sabe lidiar con eso. Sabe que si no juega bien le van a machacar, pero si mete un golazo dirán que es el mejor. Está más que preparado para las críticas”.

Neymar no quiere seguir los pasos de CR7 Y Messi en el mundial I Foto: Prensa CBF

Otro que fue crítico pero hacia su selección fue Ronaldo Nazario de Lima, el cual atacó las oportunidades que la delantera deja pasar y no concreta: “En el primer juego tuvimos 20 ocasiones a gol y 18 fueron fuera. Brasil sufre por la banda derecha para realizar triangulaciones y agredir más al rival (en referencia a la falta de lateral derecho)”.

Ronaldo criticó a su selección en el programa de Maradona "la Mano de Dios" | Foto: FIFA

Historial mundialista

Aztecas y Brasileños se han enfrentado en 4 ocasiones, con un saldo positivo para la Canarinha; primero en 1950 con marcador de 4-0, cuatro años después en Suiza aumentaron la goleada por 5-0. Para Chile 1962 con Pele, Brasil logró la victoria 2-0 y por último el partido del Mundial de Brasil 2014 con gran actuación de Ochoa que terminó 0-0.

Pero México logró el triunfo mas relevante en el partido más importante entre ambos; en Londres 2012 por 2-1, recordar que el 40% de ambos equipos jugaron esa final olímpica, entre ellos Neymar.

Mexico logro la presea de oro en 2012 frente a Brasil | Foto: Prensa FEMEXFUT

Posibles alineaciones

México: Ochoa; Salcedo, Ayala, Álvarez, Gallardo; Herrera, Guardado, Carlos Vela; Layun, Hernández y Lozano.

Brasil: Alisson; Filipe Luis, Miranda, Thiago Silva, Fagner/Danilo; Casemiro, Coutinho, Paulinho; Willian, G.Jesus y Neymar.