Southgate: ''Colombia cuenta con buenos jugadores''

Inglaterra está preparada para encarar un partido fundamental, cuando este martes a partir de las 15 (hora argentina) enfrente en el Spartak Arena de la ciudad de Moscú a Colombia por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y con el arbitraje del estadounidense Mark Geiger.

El técnico inglés Gareth Southgate habló en conferencia de prensa y en la previa al duelo de mañana destacó al conjunto sudamericano: "Sin James cambiará el perfil de la banda izquierda, pero Colombia cuenta con buenos jugadores. Hemos estudiado sus partidos del Mundial y otros partidos anteriores y su estilo de juego sigue siendo consistente, como en el pasado, pero sabemos qué aspectos podemos explotar de su estilo de juego".

Por otra parte, expresó su admiración por el entrenador argentino del seleccionado colombiano, José Pékerman: "Es un entrenador con muchísima experiencia y siento un respeto absoluto hacia él".

''Tenemos que jugar con el mismo estilo que hemos mostrado hasta ahora''

También remarcó que deben seguir con la misma línea de juego que han desarrollado hasta el momento: "Tenemos que jugar con el mismo estilo, con la misma mentalidad y con la misma libertad que hemos mostrado hasta ahora. En el próximo partido no debemos cambiar nuestro juego. Debemos sentirnos más libres en todo caso".

"Todos estamos deseando jugar el partido de mañana porque es uno de esos partidos que cuentan y que importan mucho. Mis jugadores tienen la oportunidad de escribir su propia historia y yo tengo una fe enorme, pero quiero conseguir que salgan al terreno de juego como lo han hecho hasta ahora, con una energía tremenda y practicando un cierto estilo de fútbol porque técnicamente son muy buenos", añadió Southgate.

Para cerrar, admitió que no habló con sus jugadores de las eliminaciones de otros equipos que eran candidatos a ganar el certamen: "Ya hemos estado en esta posición antes y no tiene sentido pensar en qué puede suceder después del partido de mañana. Por eso nos centramos en el rendimiento de mañana y no hemos hablado de nada que no tenga que ver con el partido ante Colombia".