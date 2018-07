Courtois y Hazard manifiestan que Bélgica está para más

Google Plus

Después de conseguir el pase a los cuartos de final del Mundial de Rusia, Thibaut Courtois habló sobre lo conseguido con su selección y de su posible futuro ante los españoles de la Cadena COPE.

En dicha entrevista el arquero belga que fue el partícipe necesario del último gol de Bélgica, habló de dicha jugada: "En el córner atrapé bien el balón por alto, es uno de mis puntos fuertes. Otros porteros la despejan o no la cogen. Pero yo la he cogido y he visto desmarcado a De Bruyne".

Y fue así ya que tras descolgar un centro, le dio el pase a De Bruyne y este atravesó con el balón a los 94 minutos de juego la mitad de la cancha. Le cedió la pelota a Meunier, quien le cedió en velocidad a Lukaku, este se llevó la marca y dejándola pasar el balón llegó a Chadli, futbolista que selló con un pase a la red el 3-2, a los 94 minutos.

Sobre esto, el arquero de la selección belga manifestó: "He aprendido a sufrir en el Atlético, es lo que ha sido hoy para nosotros. Japón es un buen equipo, tácticamente han estado muy bien. De repente te ves 2-0. Hemos creído mucho".

Muy importante para el equipo la última frase, “Hemos crecido mucho”, y es así porque a este equipo le faltaba garra, en otro momento se caía ante la primera frustración, por ello Courtois remarcó: "Sabía que si metíamos un gol podíamos hacerlo. Se veía mal porque no marcábamos y su portero hizo grandes paradas. Parecía que no iba a ser posible".

El próximo rival es Brasil, y el arquero comentó: "No está concediendo ocasiones y es un equipazo. Pero el fútbol tiene cosas increíbles. Mira el partido que ha hecho Japón... todo es posible. Ellos son un poco más favoritos que nosotros, pero vamos a hacer todo para ganar. Este partido va a marcar lo que va a ser el equipo en el futuro y nos va a servir contra Brasil".

Además de Courtois habló Hazard, la estrella de Bélgica

Eden Hazard, elegido el mejor jugador del partido de octavos contra Japón, resaltó la reacción que llevó a la remontada a su equipo, que revivió un momento crítico, similar al que supuso su eliminación ante Gales hace dos años en la Eurocopa de Francia 2016. "Llegó un momento que temí que podía volver a pasar. Pero también pensábamos en que había tiempo para intentar dar la vuelta la situación. Si marcábamos todo podía ocurrir", indicó Hazard.

Además, Hazard manifestó: “La remontada fue grandiosa. Es el tipo de partido que necesitamos para el futuro”. Ahora, Bélgica jugará contra Brasil en cuartos de final. "Va a ser magnífico. Vamos a intentar ganar el partido y llegar a semifinales", concluyó la figura belga.