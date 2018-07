Ivan Perisic: ''Rusia es muy buen equipo''

Google Plus

Tras la agónica clasificación por penales frente a Dinamarca en los octavos de final del Mundial, Croacia se prepara para encarar el duelo de cuartos frente al local Rusia, que se disputará el próximo sábado a partir de las 15 (hora argentina) en el Estadio Fisht de la ciudad de Sochi y con el arbitraje del brasileño Sandro Ricci.

El extremo croata Ivan Perisic habló este miércoles en conferencia de prensa e hizo referencia al planteo del equipo ruso en el partido de octavos frente a España: "Jugaron con una táctica diferente en la fase de grupos que en los octavos. Pero creo que adaptaron su juego porque tenían enfrente a España. A juzgar por el resultado la táctica fue correcta. Hemos visto sus cuatro partidos y sabemos que son muy buen equipo. Juegan muy bien como equipo. Tenemos que prepararnos lo mejor posible''.

"Con cada oponente necesita ajustarse. Estaremos bien preparados para todas las variantes, tenemos dos días más para eso y no habrá problemas", añadió el jugador del Inter de Milán.

Foto: Sitio Oficial de FIFA

Sobre Luka Modric: ''Es nuestro capitán y nuestro líder''

Por otra parte, destacó la importancia del volante y capitán del equipo, Luka Modric: "Se hace esa pregunta para cada partido y se responde sola. Todos sabemos lo que significa para nosotros y para el Real Madrid. Es nuestro capitán y nuestro líder".

También evaluó su rendimiento en el certamen hasta el momento: "Es cierto que tengo que dar más. He tenido una temporada difícil, pero no estoy cansado. Tenemos por delante unos cuartos de final y esperamos las semifinales y la final. Sea lo que sea que lo que el entrenador me pida, trato de cumplirlo. Pero tengo que hacerlo mejor".

Para cerrar, mencionó la gesta del seleccionado balcánico en el Mundial de Francia 1998, cuando llegó a semifinales, y la posibilidad de repetir dicha actuación : "Claro que recordamos aquel Mundial. En 1998 éramos niños y siempre quisimos repetir lo que hizo Croacia. Esperábamos lograrlo algún día y ahora no podemos esperar a que empiece el partido contra Rusia".