Willian: "Estoy centrado en la selección"

En los últimos partidos de la selección brasileña de fútbol, Willian ha tenido un gran nivel, pese al bajo rendimiento en el que está atravesando uno de sus compañeros como Renato Augusto (titular en la gran mayoría de los partidos en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Rusia 2018). El volante del Chelsea de Inglaterra sorprendido a Tite y por eso estará entre los once para enfrentar a Bélgica el próximo viernes seis de julio en Kazán.

"Sé que hay especulaciones y cosas en internet, pero no es el momento de hablar de eso. No he recibido ninguna información de que eso sea verdad. Estoy aquí y centrado en la Selección", esto declaraba Willian en conferencia de prensa acerca de su posible salida del Chelsea al Barcelona de España.

El ex jugador del Shakhtar Donetsk de Ucrania, habló también sobre Philippe Coutinho y Paulinho (ambos son futbolistas del Barcelona de España) y dijo: "Son dos grandes jugadores y ayudan mucho a la Selección Brasileña. Son clave en nuestro esquema de juego y es un placer jugar a su lado".

La selección dirigida por Tite jugará este viernes contra Bélgica en el marco de los cuartos de final del Mundial que se disputa en Rusia. En cuanto a la formación, el ex entrenador del Corinthians tiene una sola duda y es en la zona defensiva entre Marcelo o Filipe Luís.

Este partido se jugará en el estadio Kazán Arena de la ciudad de Kazán y en dicho escenario pueden 45.000 espectadores. El partido comenzará a las 15:00 (hora Argentina).