Humberto Grondona: "Chiqui Tapia no aprendió nada, hay más amiguismo que antes"

El actual técnico de la Selección Argentina está con las horas contadas y en los próximos días se define su futuro al frente de la celeste y blanca. Comenzaron todas las dudas e incertidumbres en la calle Viamonte con respecto si sigue o no en el cargo, Jorge Sampaoli, luego de su pobre actuación en el Mundial.

En el día de hoy habló Humberto Grondona y dejó en claro que hubiera realizado su padre ante esta situación: "Mi viejo directamente a Sampaoli no lo hubiera contratado. Mi padre contrataba al último campeón. A Sampaoli no sabía quien era, no lo hubiera contratado porque era un técnico de afuera y jamás hubiera pagado una rescisión de contrato tan alta, más allá que fuera el mejor del mundo. Hubiese contratado un entrenador que estaba trabajando en Argentina".

Grondona también tuvo palabras sobre el técnico que nunca estuvo al frente del seleccionado nacional: "Si había un técnico que mi papá siempre quiso para dirigir la selección argentina fue el 'Pato' Pastoriza, pero cuando estuvo cerca de serlo, falleció".

Por otro lado desde el fallecimiento de Don Julio, la AFA entró en una etapa de transición y en su lugar se encuentra Claudio Tapia. Sobre ello dijo: "Tiene que haber responsables. Yo veo que operan los mismos. Que el amiguismo, que ponen y sacan. Ahora hay mucho más amiguismo, hay cuestiones económicas turbias. Ojalá expliquen porque llegó Sampaoli. En una cuestión normal, nunca hubiera llegado. Si mi viejo estaría vivo, se muere de nuevo. 'Chiqui' Tapia no aprendió, mirá que compartieron cosas y no aprendieron nada. No era 'Grondonista', tendrían que rodearse con la gente que sabia. Tapia desde el ascenso logró ganar la elección, donde nadie se presentó. Mi papá nunca se hubiera imaginado a Tapia como presidente de AFA".

Además, opinó sobre el poder de la FIFA en la actualidad, y el ex entrenador de Arsenal sentenció: "Mi papa vivió para el fútbol. Mi papá era el número uno de FIFA, sin serlo. Tenía poder y equilibrio. A mi viejo cuando las cosas venían mal, todas se la agarraban con él, pero cuando las cosas venían bien, pasaba desapercibido".

Para finalizar sobre la actualidad de los dirigentes de los clubes, el hijo mayor de Don Julio, concluyó: "Mientras el dirigente no se saque la camiseta de su club, esto continuará así. AFA está acéfala".