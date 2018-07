Tabárez: ''Tenemos una gran ilusión de pasar este partido''

Uruguay está realizando un gran Mundial hasta el momento y ahora llegó el momento de encarar el partido de cuartos de final, que se desarrollará este viernes a partir de las 11 de la mañana (hora argentina) frente a Francia en el Estadio Nizhny Nóvgorod de la ciudad homónima y con el arbitraje del argentino Néstor Pitana.

El técnico del conjunto charrúa, Óscar Washington Tábarez, más conocido como el Maestro, dialogó con los medios en la previa al encuentro ante los franceses y analizó varios aspectos del juego de su equipo: "Nosotros dependemos mucho de nuestra fuerza defensiva, algo que todos los equipos deben asumir en algún momento del partido. Todo lo que suceda en el campo se resume en cuatro conceptos: cómo se ataca, cómo se pasa del ataque a la defensa, cómo se defiende y cómo se pasa la pelota de la defensa al ataque, ahí está todo. No somos un equipo completamente equilibrado pero no vamos a renunciar a nuestros puntos fuertes. Tenemos una gran ilusión de pasar este partido ante un rival poderoso".

También se refirió a la casi asegurada ausencia del delantero Edinson Cavani: "Es un jugador muy importante para nosotros en un momento futbolístico en auge. Enseguida se puso a recuperar y a entrenar para renovar sus sueños e ilusiones. Creo que se informó de su lesión de manera muy precisa con dos comunicados, parece que con el primero no alcanzó. Algunos preguntaron a profesionales que no están aquí ni saben de la situación. Ninguna ansiedad desbocada me va a hacer cambiar de opinión, pido 24 horas de paciencia".

''Tradicionalmente no somos favoritos, pero nos enorgullece''

Por otra parte, se refirió a los favoritismos del conjunto uruguayo a lo largo de la historia de los Mundiales: "Nosotros sabemos cuál es la realidad, nadie puede venir a decirnos quiénes somos ni cuáles son nuestras características demográficas. Pasó también en Sudáfrica y en 1950. Tradicionalmente no somos favoritos, pero nos enorgullece. La historia de este partido la van a escribir los futbolistas que estén dentro del campo, son los que van a tomar la decisión. Tenemos un margen de posibilidad y nos vamos a aferrar a él".

Foto: AFP

El Maestro también elogió al seleccionado Galo y sobre todo a su delantero, Antoine Griezmann: "Todos conocemos a nuestros rivales. Me parece un acto de grandeza destacar a todos los equipos. Deschamps fue un gran centrocampista. Su equipo tiene un juego importante y adaptado a las condiciones de sus jugadores, eso es un signo de inteligencia. Tienen un jugador creativo al que le dejan tomar sus propias decisiones, como es Griezmann. Vamos a tratar de limitar sus puntos fuertes y crearles problemas defensivos".

Para cerrar, explicó le preguntaron que significaba para él que el árbitro del encuentro fuera el argentino Néstor Pitana, pero evitó entrar en cualquier tipo de suspicacias: "Nunca me preguntaron por el árbitro en partidos anteriores y hoy sí porque es argentino. Simplemente les doy un dato que es pura coincidencia: no ganamos nunca un partido con él, pero no me gusta entrar en estos jueguitos, es un buen colegiado.Nosotros vamos a seguir en la misma senda, tenemos unas ganas bárbaras de jugar y si conseguimos pasar sería maravilloso".