Previa Brasil - Bélgica: uno sigue, el otro se va

Por los cuartos de final del Campeonato Mundial que se disputa en Rusia, en el estadio de Kazán se enfrentaran Brasil y Bélgica, este escenario deportivo cuenta con una capacidad para 45.000 espectadores; y ambos seleccionados van en busca de la semifinal. El partido comenzará a las 15:00 (Hora Argentina).

La última vez que la Selección Brasileña quedó afuera de los cuartos de final de un Mundial, fue en el que se disputó en Sudáfrica, aquella vez la Verdeamarela perdió 2-1 contra Holanda en tierras africanas.

Hoy en día, Tite tiene una baja significativa para el choque de mañana, ya que Casemiro, quien ante México vio su segunda amarilla en el torneo, por ende está sancionado. No tocará, no obstante, el esquema el seleccionador del Scratch, que se limitará a cambiar pieza por pieza: Fernandinho ingresará por el jugador del Real Madrid. El que vuelve al once titular es Marcelo en lugar de Filipe Luis; el lateral izquierdo merengue no estuvo en gran parte del partido contra Serbia y disputó el partido de octavos de final contra el seleccionado mexicano.

Hace instantes se conoció una nueva lesión de Danilo (jugador del Manchester City), el lateral derecho sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y no tendrá tiempo de recuperarse hasta el final de la Copa. La federación brasileña decidió que el ex jugador del Real Madrid permanezca con la delegación hasta que finalice la participación de la Verdeamarela en este Mundial.

Por el lado del seleccionado que convirtió doce goles en este Campeonato Mundial (cuatro de estos goles lo convirtió Romelu Lukaku), llega a cuartos de final luego de un intenso partido contra Japón en Rostov-On-Don por los octavos de final de dicho Campeonato. Aquel partido comenzó con una Bélgica 2-0 abajo contra los nipones pero en el segundo la selección dirigida por el español Roberto Martínez pudo dar vuelta el resultado y término ganando 3-2 el partido gracias a un gol de Nacer Chadli en el minuto 93.

El último enfrentamiento

El último encuentro que hubo entre brasileños y belgas en un Campeonato Mundial fue en Corea-Japón que se disputó en el año 2002. Aquella vez triunfó la Verdeamarela, con un marcador de 2-0. Los goles del equipo que en aquel entonces dirigía Luiz Felipe Scolari fueron de Rivaldo y Ronaldo.

Alineaciones probables

Brasil: Alisson; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Fernandinho, Paulinho; Willian, Neymar, Coutinho; y Gabriel Jesús. Director técnico: Tite.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Fellaini o Mertens, Chadli; Hazard; y Lukaku. Director técnico: Roberto Martínez.

Árbitro: Milorad Mazic (Serbia)