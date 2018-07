Vienen por Nacho Fernández

Google Plus

Mientras el Mercado de Pases avanza sin River como protagonista en cuanto a incorporaciones, al club siguen llegando ofertas para negociar con los jugadores dirigidos por Gallardo. Si bien ya se fue Marcelo Saracchi al inicio de este Mercado, ahora otro posible emigrante sería Ignacio Fernández al Santos Laguna de México.

Lo cierto es que River rechazó la primera oferta formal por ser insuficiente (los mexicanos ofrecían 3.500.000 millones de dólares). Y ahora el Santos Laguna buscará seducir al club de Núñez que lo que pretende es un monto de 5.000.000 millones de dólares limpios por el pase de Fernández.

El 75% de la ficha del medio campista pertenece a River Plate y el resto a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Además, tiene contrato con la institución riverplatense hasta el 30 Junio de 2021 y el mismo jugador aclaró hace pocos días que: "Quiero quedarme pero desconozco como está mi tema", en Radio Rivadavia.

Si bien el rendimiento de Nacho bajó considerablemente en el último semestre, para los aztecas no deja de ser una gran incorporación debido a que el técnico del Laguna, Roberto Siboldi, declaró: "Lo quiero tener entrenando cuanto antes debido a que en unas semanas comienza el torneo. Buscamos jugadores de las características de él, un interno que llegue de atrás y ayude con la recuperación. Es un gran jugador, lo vimos en el clásico ante Boca por la SuperCopa y nos gustó". Sin embargo, de no concretarse el pase del ex Gimnasia de La Plata, la segunda opción de Santos Laguna es Pol Fernández, de Godoy Cruz de Mendoza.

El Mercado de Pases para River no se ha movido mucho. Vendió al lateral izquiero, Marcelo Saracchi al Liepzig de Alemania y ahora negocia con los mexicanos por Fernández. En cuanto a incorporaciones, en carpeta estaba Olaza de Talleres pero todo parece caído hasta el momento.

El primer partido del semestre del conjunto de Gallardo será el próximo 22 de Julio a las 18 horas en el "Cementerio de Los Elefantes" de Santa Fe por la Copa Argentina 2018 ante Central Córdoba.