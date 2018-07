Estévez: "La idea es quedarme y pelear un puesto"

Luego de disputar 22 partidos y convertir un gol con el Verde en la B Nacional, el joven surgido de Comunicaciones, explicó los motivos de su paso por ese club: “Siempre creo que lo más importante es competir, poder jugar y mostrarse, y en Estudiantes no tenía lugar para hacerlo. Más allá de que era una categoría más abajo era una buena opción que por suerte salió bien”, a lo que agregó, “Estuve hablando con Alayes, porque Sarmiento me quería renovar y había otros clubes interesados, pero me dijo que me quede que me iban a tener en cuenta”.

Confía que este retorno al club le va a servir para sumar más rodaje en el mediocampo: "La idea es quedarme acá y pelear un puesto. Sé que hay buenos jugadores, pero mi idea es ganarme un lugar y ayudar al equipo”, declaró. Recordó también que tuvo la chance de trabajar en Reserva con el actual técnico, después de que Lucas Bernardi no lo tuviera en cuenta para el plantel de Primera.

Además, aclaró en que sector de la cancha prefiere desempeñarse: “Me gusta jugar en el medio para tener más participación y me siento cómodo. Ahora deseo tener minutos con la camiseta de Estudiantes y ayudar al equipo”.

Por último, habló de sus primeros entrenamientos después de la vuelta y de las expectativas de cara a la temporada: “Los entrenamientos son muy buenos, muy intensos y ayudan a llegar de la mejor manera al inicio del torneo. Las expectativas son las mejores. Tratamos de apuntar a afrontar los partidos de la mejor manera y ganarlos".

El León adquirió el 90% de los derechos del futbolista, que vino procedente de Comunicaciones en septiembre del año pasado, firmando un contrato por 3 años con el club.