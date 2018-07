Zlatko Dalic: ''Tenemos mucho respeto por el rival''

Google Plus

Croacia está lista para encarar un partido histórico, cuando este sábado a partir de las 15 (hora argentina) se enfrente por los cuartos de final al organizador del Mundial, Rusia, en el Estadio Fisht de la ciudad de Sochi y con el arbitraje del brasileño Sandro Ricci.

El técnico croata Zlatko Dalic habló este viernes en conferencia de prensa y mostró respeto por el seleccionado ruso: ''No puedo decirte mi plan táctico. Tenemos que estar unidos, como un grupo, igual que en los cuatro primeros partidos. Tendremos que explotar nuestras cualidades. Rusia es un equipo compacto, sin desorganizaciones defensivas, sabemos que tendremos que jugar nuestro mejor partido. Tenemos mucho respeto por el rival''.

Por otra parte, destacó el ambiente que habrá en el estadio a la hora del partido: ''No elegimos nuestros oponentes. Da igual quien sea el oponente en cuartos, es difícil. Todas las semanas los jugadores juegan contra rivales en campos con mucho ambiente, no es problema para ellos. No hay excusas en un partido así''.

''Es un partido único, diferente para ambos''

También, habló sobre el valor que tiene este encuentro para ambos seleccionados: ''Es un partido único, diferente para ambos. Significa mucho para los dos. Hemos jugado cuatro partidos contra otros oponentes distintos, esperamos algo distinto en este. Será muy difícil. No hemos tenido ningún partido fácil en este Mundial y este tampoco lo será''.

Además, Dalic valoró la algarabía con la que se esta viviendo en Croacia la actuación del equipo durante el certamen: ''Todo nuestro país está eufórico y es una fiesta cada vez que hay un partido de la selección. Es emocionante que nuestra presidenta viniese al último partido y también vaya a estar contra Rusia''.

Para cerrar, hizo mención a la actuación croata en el Mundial de Francia 1998 y la posibilidad de repetir dicha gesta: ''Hace 20 años de aquel partido y ahora se repite la historia. Fue un extraordinario suceso para el país y estamos en el camino correcto para repetir aquello, pero sabemos que no será fácil. Estamos preparados, debemos explotar nuestras cualidad y trabajar duro. Debemos encontrar la motivación para jugar un buen partido para que nuestra nación se sienta orgullosa. Estoy muy orgulloso también de ser el entrenador de esta generación''.