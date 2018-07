Gareth Southgate: "Hemos mejorado, pero aún no hemosllegado al éxito”

Google Plus

En el día de hoy, el director técnico de la selección inglesa de fútbol, diálogo en conferencia de prensa en el predio de For Rest Mix Club Sport & Relax de la ciudad de San Petersburgo. “Llegamos siendo el equipo menos experimentado del Mundial, uno de los más jóvenes pero venimos con la intención de hacer historia acá en Rusia; esto dijo Southgate sobre la llegada de esta selección a este Campeonato Mundial que se disputa en Rusia.

"Llevo 30 años en el fútbol, he tenido muchos momentos buenos y malos. Contra Colombia fue una gran noche para nosotros pero ya estoy concentrado en el partido de mañana contra Suecia", aseguró el ex jugador de Middlesbrough FC de Inglaterra (equipo donde se retiró en el año 2006). "Hemos mejorado, pero aún no hemos llegado al éxito. Mis jugadores tienen hambre de éxito pero también tienen mucho por aprender", agregó.

En la semana el defensor John Stones le dedicó unas palabras al director técnico: “Él (Gareth Southgate) ha aportado un montón de ideas nuevas en los dos años que lleva en el cargo. Ahora vemos los resultados, la unidad del equipo, las ganas, el hambre. Cuanto más tiempo pasamos juntos en el campo de entrenamiento, más fuertes no hacemos. Son cosas que llevan su tiempo”.

Además, el futbolista del Manchester City manifestó que 'Gareth Southgate es como un padre para estos futbolistas ingleses'. Luego, prosiguió: “Cuanto más tiempo pasamos juntos en el campo de entrenamiento, más fuertes no hacemos, eso es lo principal para un grupo de personas".

Inglaterra ya está lista para jugar contra Suecia por los cuartos de final de este Mundial en Rusia y van por el boleto a las semifinales. El partido que protagonizarán ingleses y suecos comenzará a las 11:00 de la mañana (horario argentino).