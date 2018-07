En un partido lleno de emociones, Croacia dejó afuera a Rusia y avanzó a semifinales

Rusia (3): Igor Akinfeev; Mário Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Fedor Kudriashov; Roman Zobnin, Daler Kuziaev; Alexander Samedov (9'ST Aleksandr Erokhin), Aleksandr Golovin (12'PTS Alan Dzagoev), Denis Chéryshev (21'ST Fedor Smolov); y Artem Dzyuba (34'ST Iury Gazinsky)

Croacia (4): Danijel Subasic; Sime Vrsaljko (6'PTS Vedran Corluka), Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic (28'ST Josip Pivaric); Ivan Rakitic, Andrej Kramaric (43'ST Mateo Kovacic), Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic (17'ST Marcelo Brozovic); y Mario Mandzukic

MARCADOR: 30'PT Cheryshev (R); 39'PT Kramaric (C); 10'PTS Vida (C); 10'STS Fernandes (R)

ÁRBITRO: Árbitro: Sandro Ricci (BRA). Amonestados: 35'PT Lovren (C); 38'PT Strinic (C); 11'PTS Vida (C); 3'STS Gazinsky (R); 9'STS Pivaric (C)

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, disputados en el Fisht Stadium de la ciudad de Sochi.