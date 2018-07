El nuevo seleccionador: Luis 2018

Google Plus

Luis Rubiales (presidente de la RFEF, Real Federación Española de Futbol) ha confirmado lo que se venía haciendo eco en los últimos días; que el ex entrenador del FC Barcelona sería el encargado de llevar las riendas de “La Roja” para los próximos 2 años, con vistas a la UEFA Nations League y la Eurocopa del 2020.

Luis Enrique llegará a reemplazar al seleccionador interino Fernando Hierro, después de una copa del mundo de Rusia que solo fue una pesadilla; en la cual los españoles solo consiguieron una victoria en 4 cotejos, ademas de quedar eliminado a manos del anfitrión, Rusia, en tanda de penales. Y por supuesto a relevar el trabajo realizado por Julen Lopetegui que logró mantener al equipo español invicto por 24 partidos antes de su destitución en Sochi.

Se esperaba que el ex DT de la AS Roma, nacido en Asturias y de 48 años, pudiera mantener una conversación para lograr que se quedara Hierro al frente del cargo de Director Deportivo gracias a la buena relación que conllevan pero, el ex capitán merengue renunció el día de ayer.

Luis Enrique y Hierro en un partido entre Real Madrid y Barcelona I Foto: Prensa LaLiga

Luis Enrique deberá preparar partidos importantes de inmediato para la Selección Española; ya que como se comentaba anteriormente, la Roja disputará el grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League; en el cual se ubica junto a 2 semifinalistas mundiales, Inglaterra y Croacia. Debutará ante los ingleses el día 8 de septiembre en la isla Británica y después se tiene pactado el partido en Elche ante los croatas.

La trayectoria de Luis Enrique ha ido de menos a más como entrenador; inició en 2008 con el Barcelona B, para 2011 la Roma lo llamó para ser su DT, estuvo un año y en 2013 regresó a España con el Celta de Vigo. Para 2014 llegó al primer equipo del FC Barcelona donde logró 1 Champions League y 2 Ligas; hasta que se fue en 2017.