Gareth Southgate: ''Hemos hecho un camino increíble''

Google Plus

En un partido lleno de emociones, Inglaterra cayó frente a Croacia por 1-2 en tiempo suplementario, en el marco de una de las semifinales del Mundial de Rusia 2018, disputada en el Estadio Olímpico Luzhniki de la ciudad de Moscú. De está manera, disputará el encuentro por el tercer puesto del certamen, el próximo sábado ante Bélgica.

El técnico inglés, Gareth Southgate, dialogó con los medios en conferencia de prensa y realizó un análisis del cotejo: "Creo que jugamos muy bien en la primera parte, controlamos la situación y tuvimos oportunidades de hacer el segundo gol. En el segundo tiempo estuvimos peor porque teníamos en la cabeza la opción de jugar la final del Mundial. También Croacia hizo un gran segundo tiempo, tiene jugadores de mucho nivel. En la prórroga se igualaron mucho las cosas. En esta competición el margen de error es pequeño y perdimos. Hemos hecho un camino increíble hasta aquí y hay que remarcar el papel que hicieron estos jugadores".

''Es difícil asimilar este momento''

También, elogió la tarea de sus jugadores y agradeció a los aficionados ingleses por el apoyo brindado: "Cuando llegas a este punto y ves cómo hemos jugado en el primer tiempo... Es difícil asimilar este momento. El vestuario estaba golpeado. Pero yo estoy orgulloso de este grupo de futbolistas. Creo que la reacción de los aficionados al final es un reflejo de lo que hemos sentido. Inglaterra debe ser positiva con su selección. Todo el país ha estado pendiente de nosotros durante los últimos días, se lo agradecemos".

Foto: Getty

Por otra parte, se refirió al partido que deberán jugar frente al conjunto belga por la tercera ubicación del Mundial: "No es el partido que uno quiera jugar. Tenemos dos días para prepararnos, trataremos de hacer un buen papel. No habrá dudas al respecto. Iremos a ganar y a ser terceros. Pero por supuesto nos va a costar asimilar en las próximas horas que tenemos que disputar este partido y no la final".

Para cerrar, hizo mención a la actuación del delantero Harry Kane: "Él lo ha dado absolutamente todo por el equipo. Ha sido el capitán del equipo, ha hecho un gran Mundial y hay que estar contentos. Todos estuvimos bien, pero en el segundo tiempo no hemos tenido el control del partido y el partido ha sido un ida y vuelta. Ahí se nos fue".