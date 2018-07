Daniel Angelici: "Pavón se queda"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, habló para ESPN. Se refirió a la contratación de Mauro Zárate, que tanta polémica generó, se defendió de las acusaciones por parte de la gente del Fortín. También confirmó la mejora del contrato y la nueva cláusula de Cristian Pavón.

"Se hablan muchas cosas. Yo sé como me manejé. Fui yo quien habló con el presidente de Vélez cuando me enteré que no tenían un contrato firmado ni tenían la opción para firmarlo. Yo le dije que si ellos estaban por cerrar al jugador, Boca se bajaba. De hecho me he bajado, le avisé al club y me fui a Rusia", explicó. Angelici continuó declarando: "Después el jugador decidió no firmar con Vélez. Quería venir a Boca. Eso también se lo había adelantado, si el jugador quería venir a Boca, no le iba a cerrar las puertas porque era un jugador que a nosotros nos gustaba".

En su llegada a Estados Unidos, donde el Xeneize se encuentra haciendo la pretemporada, afirmó que Cristian Pavón seguirá en el club: "Pavón se queda, firmó por cuatro años más. La cláusula es de 50 millones de euros, que era lo que queríamos para estar tranquilos".

El vicepresidente de AFA, dijo que tarde o temprano el delantero jugará en Europa: "Queríamos venderlo cuando nosotros entendiéramos que era el momento necesario. Así que, por ahora, queremos que los hinchas de Boca lo disfruten".

El mandamás del Xeneize, cerró el tema diciendo: "Hablamos con su representante, con él y su familia y llegamos a un acuerdo. Él sabe que su futuro a corto y mediano plazo está en Europa, pero por ahora que disfrute y que haga disfrutar a los hinchas de Boca, que tanto lo quieren".