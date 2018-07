Croacia finalista: los testimonios tras la proeza

Google Plus

Al término de un encuentro "infernal" con idas y vueltas, los croatas quienes vencieron por 2 a 1 en tiempo suplementario, dialogaron para la prensa en el medio del alboroque. Unos de los primeros en enunciar fue el autor del gol 1-1, Mario Mandzukic: "No somos conscientes de lo que hemos hecho. No sé qué decir. No es normal, esto es un milagro".

"Esto solamente lo puede conseguir un gran equipo, un equipo valiente, que está jugando el torneo con un gran corazón", señaló Mandzukic y expresó que no les importa el rival al que se enfrentan y si es más o menos importante.

"Nunca imaginé anotar un gol tan importante" comentó el delantero.

El gol del triunfo fue obra de Ivan Perisic, delantero que destacó: "Hace 20 años, cuando Croacia logró el tercer puesto, no podía imaginar que acabaría marcando uno de los goles más importantes en la historia de mi país".

El jugador del Inter de Milán tambien atestiguó: “Estábamos siendo dominadores. Creo que fue un gol importante y que llegó en un momento clave”. Por último, el delantero destacó el aliento de su país: “Quiero dar las gracias a todos los aficionados que han venido a Moscú a animarnos y a todos aquellos que nos apoyan desde Croacia".

Las palabras del DT croata

"Tuvimos corazón, carácter y orgullo", comentó el estratega.

El seleccionador croata Zlatko Dalic, con un estilo singular llegándolo a comparar como un budista al siempre tener como brazalete un rosario, subrayó este miércoles que "el corazón, el carácter y el orgullo" fueron factores determinantes en el triunfo, por 2-1, logrado por la escuadra ajedrezada ante la de Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial de Rusia 2018.

En una rueda de prensa celebrada en el estadio moscovita de Luzhniki, el preparador bosnio testificó que el pase a la final es "merecido" y está basado en "el corazón, el orgullo y el carácter" que sus pupilos mostraron tras verse en desventaja en el minuto 5, tras el gol de falta de Kieran Trippier.

Más testimonios de los laureados

Dalic: "En 1998 viajé a Francia para los primeros tres partidos como hincha. Todos en Croacia recordamos cuando Thuram marcó el 2-1 y perdimos. Fue un tema de conversación durante los pasados 20 años. Ahora ambos equipos mostramos cualidad, aunque no lo vemos como una revancha: es fútbol, es un deporte, y debemos prepararnos para jugar nuestro mejor partido en el torneo para ganar la final".

Modric: "Jugamos fenomenal esta noche. Fue una pena que no pudimos resolver el juego antes, pero dimos otra muestra de calidad, de nuestro carácter. Estuvimos mejor que Inglaterra y merecemos estar en la final".



Suker: "Mandzukic tiene los huevos como el toro que hay en las carreteras de Andalucía. Contento, cansado, emocionado, muerto, vivo... no hay palabras para decir cómo estoy. Hemos jugado mejor que Inglaterra, nos hemos merecido pasar a la final. Pensábamos que nunca íbamos a repetir la hazaña del 98. Tengo el deseo de que Modric sea el Balón de Oro de este Mundial".

Perisic: "Francia es un equipo genial. Será un partido difícil. Pero no hemos terminado nuestro trabajo en Rusia. Debemos preparar la final".