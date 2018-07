Sin sponsor, sin refuerzos

Google Plus

En los últimos dos mercados de pases, River hizo una erogación por más de 30 millones de dólares para reforzar el plantel, con nombres que el DT Marcelo Gallardo pidió sí o sí: Javier Pinola, Enzo Pérez, Ignacio Scocco, Franco Armani y Lucas Pratto, entre otros. Ese esfuerzo en las arcas riverplatenses, logradas por las ventas de Sebastián Driussi y Lucas Alario, se está sintiendo en este invierno: el Millonario aún no tiene incorporaciones para el segundo semestre del año, que tendrá a la Copa Libertadores como objetivo supremo. Sí hubo una venta, la del lateral izquierdo Marcelo Saracchi a Leipzig por 10 millones de euros limpios, que se destinaron a regularizar deudas.

En cuanto al mercado de pases, se rumoreaba por un reemplazo de Saracchi, que fue titular en la última temporada: Lucas Olaza, el 3 de Talleres de Córdoba. Estaba cerca, sin embargo, el club cordobés pedía 6 millones de la moneda norteamericana, y no aceptaron jugadores a cambio. Por eso, esa posibilidad se descartó y el Muñeco apostará nuevamente por Milton Casco, que se encuentra en el Club desde 2015 y nunca mantuvo una regularidad. El DT llevó a la pretemporada a su hijo, Nahuel Gallardo, que juega de lateral por izquierda (disputó un partido oficial), y también está Camilo Mayada como otra opción (improvisada) de 3. Es por ello que, en caso que no haya ninguna venta más (se diluye la chance de que Nacho Fernández emigre al fútbol mexicano), tampoco habrá refuerzos.

Es más, incluso se recortó el plantel que estaba el año pasado: Ariel Rojas se desvinculó y se fue a San Lorenzo, Iván Rossi y Marcelo Larrondo están muy cerca de Huracán y Carlos Auzqui seguiría su carrera en el Leganés español. Los cuatro mencionados no viajaron a Orlando, tampoco los jugadores que regresaron de préstamos (Nicolás Bertolo, Luis Olivera, Joaquín Arzura y Leandro Vega). Gallardo contará con los futbolistas que llevó a Estados Unidos, más los que regresaron del Mundial (Armani, Pérez y Quintero), nadie más, nadie menos; salvo sorpresas.

En cuanto al patrocinio en la camiseta, se terminó en junio el contrato con BBVA Francés y actualmente está vacante. Por el momento, ninguna marca de las ofrecidas convenció a Rodolfo D´Onofrio y el presidente remarcó que, de ser necesario, no tendrán patrocinador el siguiente semestre, con la chance de incluir a una ONG en el centro de La Banda. Más allá de que este diseño limpio de sponsors pueda aumentar el número de ventas, es llamativo que un club como River aún no haya arreglado con una empresa importante (por ejemplo, Boca tiene a Qatar Airways), sabiendo que el momento económico no es el mejor.

Se acerca la hora de la competencia oficial, con la Copa Argentina en el horizonte más cercano, y en agosto arrancará la Superliga y se jugarán los octavos de final de la Libertadores ante Racing. En el equipo de Núñez, no hay caras nuevas, y muy posiblemente así termine en 2018.