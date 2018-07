Jorge Batista: “Fernando Gago está muy bien, hace absolutamente todo”

Google Plus

Jorge Batista habló sobre cómo es la actualidad de Fernando Gago, luego que se rumoree que estaba mal: “Hoy al mediodía me asusté cuando leí la noticia y lo llamé a Gago y me dijo que estaba muy bien”. A su vez explicó cómo cree que llegará al torneo: “Estimo que Gago va a llegar muy bien al comienzo del torneo, semana a semana va evolucionando notablemente, no se olviden que perdió masa muscular cuando tuvo la agudización".

El doctor que lo operó y lo acompañó a medida que va evolucionando su recuperación, explicó que se equivocó con los tiempos de recuperación del jugador: “Nos equivocamos con Gago, nos apuramos. Había hecho mucho sacrificio durante la rehabilitación y quise ayudarlo, pero fue un error ponerme en la piel del jugador. Lo hablé con Angelici y me hice cargo. Con el diario del lunes no lo hubiera hecho". Luego siguió “Yo soy tan responsable como él por haber aceptado el pedido de acelerarlos".

Por último, habló sobre otros jugadores que están recuperándose y son clave en el plantel, como lo son Darío Benedetto y Frank Fabra "Darío Benedetto está fantástico de la rodilla solo tiene las molestias lógicas por la vuelta a la alta competencia. Tiene una sobrecarga en el aductor, alguna molestia en el tendón de Aquiles, cosas que son esperables". Sobre Fabra concluyó: “Frank Fabra está en Colombia, estamos monitoreando el día a día con el kinesiólogo que lo atiende y esperamos que regrese en dos semanas para que continúe su rehabilitación en Boca".