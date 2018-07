Wilmar Barrios: "Mi cabeza está en Boca"

Wilmar Barrios, fue homenajeado en su ciudad natal, Cartagena. El volante de Boca regresó de su participación en el Mundial de Rusia 2018, con la selección colombiana, y fue recibido por miles de personas. Durante el homenaje, dijo no saber nada de las ofertas, además aclaró que su cabeza "está en Boca".

"No sé nada de eso, tengo la cabeza en Boca y tengo que presentarme en el club después de unos días de descanso. Me gusta la Premier League, es una liga top en el mundo, tiene jugadores de mucha calidad, pero mí cabeza está en Boca", afirmó el volante. Barrios continuó diciendo: "Me han dicho que los hinchas del Tottenham quieren que vaya, pero no sé inglés aún", con un poco de humor.

Ante la consulta sobre la continuidad de José Pekerman en la Selección de Colombia, expresó: "Me gustaría que Pekerman continuara con la Selección. Ha cambiado la mentalidad y del jugador colombiano. No tengo ninguna duda sobre eso".

Para cerrar, el 5 del Xeneize dejó un mensaje para los más chicos: "Quiero invitar a los niños a que sueñen en grande y que nunca decaigan, porque en las dificultades es donde se desmuestra el valor".

Wilmar Barrios se presentará este domingo en Estados Unidos, para estar a las ordenes de Guillermos Barros Schelotto y el CT en la pretemporada. Junto a Cristian Pavón y Nahitan Nández, quienes tambien estuvieron en la Copa del Mundo, serán los últimos en sumarse a los trabajos físicos en la ciudad de Florida.