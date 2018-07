Matías Almeyda: "Soy un técnico libre y escucho propuestas"

Google Plus

En estas horas se viven horas complicadas en Ezeiza y en el día de mañana podría quedar cerrada la salida de Jorge Sampaoli al frente del equipo nacional. Una de las voces autorizadas es Matías Almeyda hizo un análisis con respecto al posible reemplazo y sobre eso comentó: ¿A quién no le gustaría? Pero quiero ser respetuoso porque tanto Argentina como México tienen entrenadores en el cargo”, Almeyda dejó en claro su sueño en dirigir al elenco de su país y le tiró la pelota a los dirigentes de calle Viamonte.

En la actualidad, el Pelado es uno de los firmes candidatos a quedarse con el banco de suplentes del Tri en lugar de Osorio y dijo: "Soy un técnico libre y escucho propuestas". El ex adiestrador de River tuvo un brillante paso por las Chivas y consiguió varios títulos importantes por eso es bien visto por los Aztecas para quedarse con la vacante del comandante colombiano de aceptable mundial en Rusia. Para concluir, el ex mediocampista central analizó la actualidad de la AFA, con esto sentenció: "Es un fiel reflejo de los últimos años. Estábamos esperando ser campeones para tapar el sol con una moneda. La historia nuestra no marca un estilo".

Mientras Claudio Tapia junto a Daniel Angelici lo tiene en la lista acompañado de Ricardo Gareca,Mauricio Pochettino y Ricardo Gareca para sentarse en el banco de suplentes del conjunto Albicelete.