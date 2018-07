Gareth Southgate: ''No puedo pedir nada más a mis jugadores''

Google Plus

Inglaterra finalizó su participación en el Mundial de Rusia 2018 con una derrota por 0-2 frente a Bélgica en un duelo por el tercer y cuarto puesto del certamen, disputado en el Zenit Arena de la ciudad de San Petersburgo y que contó con el arbitraje del iraní Alireza Faghani.

El técnico inglés Gareth Southgate dialogó con los medios en conferencia de prensa y remarcó la buena actuación de su equipo, que terminó entre los cuatro mejores de un Mundial después de 28 años: "Terminamos entre los cuatro primeros, entre los mejores equipos, fue una aventura maravillosa. Este grupo de jugadores está en un gran lugar para el futuro. No puedo pedir nada más a mis jugadores".

''No hay recriminaciones posibles, el esfuerzo estuvo ahí''

"Estás muy cerca del premio grande, y tras eso todo el mundo se quiere ir a casa, después de siete semanas. Pero conseguimos poner el partido de hoy como un objetivo, hacerlo internamente. No es mi tarea decidir o no si tiene que haber un partido por el tercer puesto. Queríamos conseguir la medalla, acabar bien, pero para mí no hay recriminaciones posibles, el esfuerzo estuvo ahí", reflexionó Southgate sobre como motivar a sus jugadores para este partido.

Por otra parte, admitió que se enfrentó a uno de los conjuntos más destacados del certamen: "Nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos por talento individual. Tuvimos dos días para prepararlo, muchos jugadores quisieron llegar pero no pudieron. Fue un partido increíble".

Foto: Sitio Oficial FIFA

También tuvo tiempo para referirse a la actuación de ciertos jugadores durante el torneo, sobre todo la del delantero Harry Kane: "Hoy es el séptimo partido en poco tiempo, partidos muy exigentes física y emocionalmente. Creo que sería equivocado juzgar a cualquier jugador por el partido de hoy. Creo que él (Harry Kane) ha capitaneado el equipo excepcionalmente bien, ha ayudado a la cultura que hemos intentado crear".

Para cerrar, Southgate habló sobre el progreso personal que tuvo su plantel a lo largo de todos los partidos del Mundial: "Llevábamos 20 años sin ganar un partido eliminatorio, reconocimos tras la semifinal lo lejos que habíamos llegado. Hemos visto el progreso que hemos hecho, lo que tenemos que mejorar, sabemos que hemos progresado mucho como equipo, la experiencia y el disfrute de los jugadores es importante, y han aprendido mucho, tanto en la victoria como en la derrota".