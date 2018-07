Previa Francia - Croacia: la gloria está a un solo paso

Llegó el final de la cita futbolera que se da lugar cada cuatro años en algún lugar de este vasto mundo. Desde aquel 14 de junio en el que Rusia goleaba por 5-0 a Arabia Saudí en aquel partido inaugural, pasando por 63 encuentros, muchos de ellos atractivos y que despertaron el interés de millones de personas, que se emocionaron, se entristecieron, se enorgullecieron, rieron, lloraron siguiendo a su país. Este será el encuentro 64, el que defina al rey del fútbol por los próximos cuatro años.

Es el encuentro futbolístico más esperado en los últimos cuatro años y como siempre genera expectativas en todo el mundo. Esta vez los protagonistas de la final del Mundial de Fútbol que se está disputando en Rusia serán Francia y Croacia que se enfrentarán este domingo a partir de las 12 del mediodía (hora argentina) en el Estadio Olímpico de Luzhniki en la ciudad de Moscú, en donde se esperan poco más de 78000 espectadores que presenciarán un partido que prometerá ser vibrante desde el primer minuto.

El camino de los equipos al encuentro cumbre

Por lo general, un Mundial no suele tener partidos sencillos y eso lo tuvieron claros ambos equipos desde el comienzo de la competición, allá por mediados de junio.

Francia formó parte del grupo C, donde en la primera jornada superó por 2-1 a Australia en Kazán con tantos de Antoine Griezmann de penal de penal y Aziz Behich en propia meta, mientras que en la segunda fecha superó por la mínima diferencia a Perú en Ekaterimburgo, con un gol convertido por Kylian Mbappé. Ya con la clasificación a octavos de final asegurada, igualó 0-0 frente a Dinamarca en Moscú.

En los octavos de final superó por 4-3 a Argentina, otra vez en Kazán con goles de Griezmann de penal, Benjamin Pavard y Mbappé en dos oportunidades. En los cuartos, la víctima fue Uruguay, a la que derrotó por 2-0 en Nizhny Nóvgorod por los tantos de Raphael Varane de cabeza y Griezmann nuevamente. En las semifinales, el conjunto Galo superó por 1-0 a Bélgica en San Petersburgo, con gol de Samuel Umtiti.

Por su parte, Croacia integró el grupo D, en el que en la primera fecha triunfó por 2-0 frente a Nigeria en Kaliningrado, con tantos de Peter Etebo en contra y Luka Modric de penal. En la siguiente jornada, tuvieron su mejor partido y derrotaron por 3-0 a Argentina en Nizhny Nóvgorod, con goles de Ante Rebic, Modric e Ivan Rakitic, mientras que en el tercer compromiso y con el pase a octavos en el bolsillo, superó por 2-1 a Islandia en Rostov con goles de Milan Badelj e Ivan Perisic.

En la instancia de los 16 mejores, superó 3-2 en los penales en Dinamarca en Nizhny Nóvgorod, tras igualar 1-1 en los 120 minutos, con el gol de Mario Mandzukic. En los cuartos de final, nuevamente debió sufrir, esta vez para dejar afuera al anfitrión, Rusia en Sochi, por 4-3 en penales, tras empatar 2-2; Andrej Kramaric y Domagoj Vida, convirtieron los goles croatas. Mientras que en semifinales, le ganaron por 2-1 a Inglaterra en tiempo suplementario, en un dramático partido, que tuvo los tantos de Perisic y Mandzukic.

Por la segunda corona

Francia está ante la gran oportunidad de obtener su segundo campeonato del mundo, tras el logrado en 1998, donde fue el organizador de la máxima fiesta del fútbol. Aquel equipo del 98' tuvo como capitán a Didier Deschamps, que actualmente es el entrenador del seleccionado Galo y que intentará conseguir un logro que solo tienen dos personas: el alemán Franz Beckenbauer y el brasileño Mario Zagallo, ellos fueron campeones del mundo como jugadores y luego como seleccionadores. Deschamps intentará sumarse este domingo a este selecto grupo.

En la previa a este trascendental encuentro, Deschamps habló con la prensa en el Estadio Luzhniki y explicó lo que significa para un jugador disputar una final de un Mundial: ''Jugar la final de un Mundial es lo más grande que le puede pasar a un jugador en su carrera. Yo lo conseguí hace 20 años, pero no tiene nada que ver con esto. Repito, yo estoy al servicio de los jugadores y el juego les pertenece a ellos, que son quienes se dejan la energía y luchan en el campo por la victoria''.

“No hay euforia aquí. Satisfacción, sí, porque hemos llegado a este punto y es el partido más grande el año. El resultado hablará y dirá qué hemos hecho. El partido dependerá mucho de los detalles, todos los entrenadores lo dicen”, complementó el entrenador francés.

Para este cotejo, Deschamps no realizará ninguna modificación con respecto a los titulares que vencieron el último martes a Bélgica, con lo que las estrellas del equipo, Antoine Griezmann y el joven Kylian Mbappé irán en búsqueda del trofeo más importante de sus carreras.

Una posibilidad histórica

Croacia es un país con poco más de cuatro millones de habitantes y una historia llena de penurias por la guerra de independencia. Este domingo el seleccionado que tan orgullosamente representa a su país está ante la gran chance de convertirse en campeona del mundo, un logro que ostentan tan solo ocho conjuntos de todo el mundo, entre ellos su rival, Francia.

En la conferencia de prensa previa a la final, el técnico Zlatko Dalic remarcó lo que significaría para Croacia la obtención del Mundial de Rusia: ''Estamos muy orgullosos de ver la locura que hay en nuestro país, de que olviden todos los problemas. Ganemos o perdamos, esta fuerza de los aficionados nos motiva. Pensar en cuatro millones de personas celebrando...''.

Por otra parte, se refirió al cansancio físico que podrían sentir algunos de los jugadores tras disputar tres prorrogas durante la fase eliminatoria del certamen: ''Es la final del Mundial, es simple. Ellos saben lo importante que es jugar una final, pero sé que si alguno no está listo me lo dirá. Tenemos algunos problemas físicos, pero espero que todos mis jugadores estén preparados. Y si no, hay futbolistas fantásticos en el banquillo, no hay problema por esto''.

A pesar de las molestias físicas de algunos jugadores, Dalic tendría planeado repetir los mismos 11 que vencieron heroicamente a Inglaterra en semifinales. Igualmente, el equipo no se confirmará hasta horas antes del encuentro.

Historial entre ambos equipos

El cara a cara de enfrentamiento se compone de tan solo cinco partidos, con tres victorias francesas, dos igualdades y ningún éxito croata. El último partido data del 29 de marzo de 2011, cuando en un amistoso disputado en París, empataron 0-0.

Por Mundiales, se enfrentaron en una sola oportunidad y fue en las semifinales de Francia 1998, donde el seleccionado local se impuso por 2-1 en el Stade de France de París, con doblete de Lilian Thuram, mientras que Davor Suker había puesto en ventaja al conjunto balcánico.

Un argentino comandará la final

El árbitro de 43 años oriundo de la provincia de Misiones, Néstor Pitana, disputa su segundo Mundial, tras dirigir cuatro encuentros en Brasil 2014. En Rusia, ya dirigió cuatro partidos, el encuentro inaugural entre Rusia y Arabia Saudita por el grupo A y el cotejo entre México y Suecia por la tercera fecha del grupo F. Mientras que instancias eliminatorias, vio acción en Croacia - Dinamarca (octavos de final) y en Francia - Uruguay (cuartos de final). Pitana estará secundado por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, mientras que el holandés Bjorn Kuipers será el cuarto árbitro.

Posibles formaciones

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; Paul Pogba, Ngolo Kanté; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi; Olivier Giroud.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic.