En la final mundialista, Francia se consagró campeón

La final de la Copa Mundial Rusia 2018 tuvo su último capítulo hoy a partir de las 18 horas (desde las 12 en el horario de Argentina) con la final entre dos equipos que le supieron ganar a un mismo rival en el torneo más grande que fue el seleccionado argentino, Francia y Croacia.

En los primeros minutos del arranque del partido ambos elencos parecían fortalecerse, estudiarse y donde ninguno tomaba la iniciativa. Hasta que a partir de los 7 minutos entabló la posición de balón Croacia quien con buen tejemaneje del esférico supo presionar y llegar a lastimar a Francia sin convertir.

Al minuto del primer tiempo, Francia tuvo su primera sazón en una pelota parada desde el punto del tiro libre donde el ejecutor fue Griezmann, quien con un buen tiro hecho, el centro donde parecía que los croatas podían desobstruir sin problema, el delantero de los "Ajedrezados" Mario Mandzukic cabeceó para atrás y se terminó metiendo en propia portería para que los "Blues" gritaran el primer tanto y pasaran a ganar 1-0.

Diez minutos más tarde llegaría el empate que pondría al estadio bien estrepitoso cuando desde un tiro libre, el cual salió y pasó por toda el área francesa desde el costado hasta llegar a los pies de Iván Perisic quien la acomodó para la zurda y disparó al palo más lejanos de Lloris para poner el encuentro 1 a 1.

Cada 10' se anotaron los goles, pero el que convirtió a los 38´ fue Griezmann para que Francia se pusiera 2 a 1. La jugada inició desde un tiro de esquina que después de cabeceara uno de los Blues y rebotara en el brazo de un croata, el árbitro argentino Pitana consultó al VAR si era penal y este le dio el visto bueno.

Cobró penal y lo ejecutó Griezmann quien mandó al fondo de la red para pasar a ganar. Con un dominante Croacia y con un Francia menor, el primer tiempo finiquitó con muchas cuestiones que se querían ver y se lo podía llegar a ver en el segundo tiempo.

El complemento comenzó nuevamente con un Croacia dominante, aún más porque estaba abajo en el marcador, y con Francia contragolpeando con buena velocidad, ímpetu y regateo por lo que se vio la posibilidad de ampliar el anotador. Pero ante todo pronóstico, lo insólito que el partido fue manchado e interrumpido por terceros que quisieron hacer algo seguramente no bueno pero efectivo que se encontraba en el campo de juego, lo pudieron intervenir y despojarlo del mismo.

Todo lo intenso que ponían en el juego los ajedrezados terminaron por derrumbar. Francia, cuando apretó el acelerador a los 59´ con Pogba que anotó el tercer tanto. Con dos remates, en la segunda oportunidad castigó de zurda para que su elenco estuviera más cerca de la consagración.

Pero la cercanía al título fue a las 65´cuando nuevamente de un contraataque con velocidad finiquitaría en gol, en esta ocasión lo marcó Mbappé desde la medialuna donde disparó fuerte y a colocar para que Subasic no pudiera responder y pasase a ganar 4-1.

Pese a estar siendo goleado, Croacia no bajó los brazos y fue a buscar un resultado sorpresa para todo y seguir soñando. Aunque no pudo dar la sorpresa, descontó con gol de Mandzukic a los 69´ quien aprovechó el error del arquero Lloris extendiendo el pie para mandar al fondo de la red la pelota.

Aun así, no se pudo evitar que la defensa y la portería francesa volviera a caer, pese al ataque y sufriendo, aguantando y con dedicación, Francia finiquitó el partido 4 a 2 y consagrándose 'Campeón del Mundo' en Rusia 2018.

We are the champions of the world!#FiersdetreBleus pic.twitter.com/bjCm8dEMLJ