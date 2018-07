Dos nombres para ocupar el puesto vacante

Google Plus

Ayer fue el último día de la estadía de Sampaoli al frente del conjunto nacional y ahora la cabeza dirigencial estará puesta en conseguir el sucesor del casildense. Por eso, Tapia y compañía tienen en nómina varios apellidos para sentarse en el banco de suplentes, ya pensando en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América del año que viene.

En la misma lista hay que descartar a Mauricio Pochettino, quien extendió su vínculo con el Tottenham y no será tarea fácil para el santafesino agarrar en este momento. Otro en tachar sería Diego Simeone, el "Cholo" renovó su contrató con el Atlético Madrid y por el momento no aceptaría ninguna otra oferta; mientras que por último Marcelo Gallardo también aparece en la órbita y es del gusto de varios. El actual director técnico de River, arregló seguir al frente del equipo de Núñez, hasta el fin de la presidencia de Rodolfo D'Onofrio.

Pochettino,Simeone y Gallardo, ya fueron tachados del padrón dirigencial de AFA y no aceptarían ningún ofrecimiento o su llegada parece complicada en los papeles. Por otro lado, la idea de "Chiqui" junto a Daniel Angelici, será repatriar a José Pekerman. El adiestrador de la Selección de Colombia aún no tiene confirmado su futuro al frente de los cafeteros.

Ahora pican en punta dos nombres: Matías Almeyda, quien se coronó campeón con las Chivas de Guadalajara y también es firme candidato a quedarse con el banco de suplentes de la Selección de México en lugar de Juan Carlos Osorio. Otro candidato es Ricardo Gareca, el ex entrenador de Vélez. El "Tigre" estuvo presente en Rusia dirigiendo a Perú y tuvo un rendimiento aceptable, el ex comandante de Palmeiras todavía no define su continuidad al frente de La Blanquirroja y está en duda.

Las próximas horas serán claves y Argentina tendrá en el mes de septiembre partidos amistosos, el siete contra Guatemala en Los Ángeles y el once frente a Colombia en New Jersey.