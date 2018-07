Entrevista. Franco Capalbo: "Mucho orgullo y felicidad por el esfuerzo"

Google Plus

Franco Capalbo, de un gran rendimiento en reserva, espera con ansias poder debutar en la Primera de Temperley. El día jueves luego de enfrentar a un combinado de la ciudad de Villa Mercedes, donde se jugaron dos amistosos de 30 minutos y el Gasolero empató en ambos, el juvenil jugó unos minutos en el segundo partido para reemplazar a Leonardo Di Lorenzo. Después de los amistosos el plantel compartió un asado junto a la gente del complejo cultural y deportivo Parque La Pedrera en San Luis.

Antes de volver a Buenos Aires, el volante de 19 años de edad, dialogó en exclusiva con Temperley VAVEL y nos contó como se siente en esta etapa de su carrera, luego de haber esperando tanto este momento.

- ¿Que sentiste cuando Esmerado te citó para esta nueva pretemporada?¿Que podés aportarle al equipo?

- Mucho orgullo y felicidad por el esfuerzo que hice durante mucho tiempo y el de mi familia. Mucho juego, posesión y sacrificio.

- ¿Cuáles son tus expectativas para esta temporada?

- Poder debutar y jugar la mayor cantidad de partidos para consolidarme en lo que es el plantel de primera.

- ¿Cómo te sentiste entrenando con los jugadores de Primera?

- La verdad que bien, es un poco más intenso en cuanto al juego, pero con el tiempo me voy acostumbrando.

- ¿A que edad empezaste a jugar al fútbol?¿Tuviste alguna motivación?

- Empecé a jugar a los tres años, en un club de baby fútbol cerca de donde vivía se llamaba Alberdi. Esa fue la primera experiencia, después tuve que dejar porque no me podían llevar pero ahí arranque. De parte de mi papá capaz, lo veía siempre jugar y yo quería hacer lo mismo me gusta jugar desde siempre, desde muy chiquito.

- ¿Cuáles son tus características de juego?¿En que posición te sentís más cómodo?

- Soy un jugador que es de posesión, que lee el juego y hago jugar a mis compañeros y puedo dar pases de gol. Me siento cómodo de enganche o de ocho.

- ¿Tenés algún máximo ídolo en tu posición?

- Sí, si Kaká, el jugador brasilero que salió mejor jugador del mundo.