Jeremías Ledesma: "Depende de mí ganarme un lugar o no”

Jeremías Ledesma, en la temporada 2017/2018 disputó veinte partidos con el buzo de arquero del Canalla. Con la llegada de Edgardo Patón Bauza, Ledesma tendrá que hacer muchos méritos para mantener el puesto como arquero titular. Más todavía con la llegada de Josué Ayala a la institución de Arroyito.

Hace minutos, el guardameta del equipo rosarino habló con los periodistas presentes en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) y comentó lo siguiente: "Al grupo se lo ve muy bien. Estos quince días en Costa Rica servían para unirlo y así fue. Ahora estamos las últimas semanas de la pretemporada de la mejor forma. Estamos bien, si ves todos los amistosos recibimos muy pocos goles. Parte mucho desde el orden, estamos entendiendo la forma y pensamos en llevarla lo mejor posible a cabo".

Al final de la conferencia de prensa hizo referencia sobre sus actuaciones y esto comentó el guardameta que tiene 23 partidos (contando los partidos en la Liga Argentina, Copa Argentina y Copa Sudamericana) con el buzo de Rosario Central: “A todo el equipo nos va a dar mucha tranquilidad si estamos ordenados, porque no solamente no nos van a hacer goles, sino que también vamos a poder convertir, llegar más claro. Todo parte desde el orden. Depende de mí ganarme un lugar o no. Es una pelea del día a día, entrenamiento a entrenamiento, el rendimiento va a decir quien ocupa el arco".

Tres que firmaron su primer contrato:

Francesco Lo Celso, Álan Marinelli y Rodrigo Pasquini firmaron su primer contrato profesional por tres años.