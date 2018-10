Viruta por Godoy

Ya empezada la competencia oficial con triunfo, Cristian Ledesma tiene un motivo más para sonreír, ya que contará con el sexto refuerzo del mercado invernal, a un delantero de gran trayectoria y nivel: Diego Vera, que vestirá la camiseta matadora por un año, en una operación en la cual hubo un trueque con Erik Godoy, el defensor que volvió al Matador luego de un buen paso por Belgrano de Córdoba, aunque sin lugar en los planes del Lobo, por lo que se marchó a Santa Fe.

La dirigencia matadora, tras las partidas de Denis Stracqualursi (libre, se fue a Aldosivi) y Claudio Spinelli (vendido en tres millones de dólares a Genoa de Italia), puso manos a la obra para reforzar a la delantera: renovó su contrato el histórico Carlos Luna, adquirió a Kevin Ramírez (también uruguayo) y ahora concretó a Vera, que era una de las obsesiones hace varios mercados de pases. El hecho de poder intercambiar a Godoy fue lo que posibilitó esta transferencia.

Viruta, con 33 años, es un atacante que comenzó su carrera en su país natal, jugando en Bella Vista, Liverpool, Defensor Sporting y Nacional. Luego de unos pasos por el fútbol chino (Shanghai Shenxin), mexicano (Querétaro) y colombiano (Deportivo Pereira), su salto al fútbol argentino se dio en 2013, cuando se sumó a las filas de Atlético Rafaela. En La Crema, formó una dupla letal con Lucas Albertengo, por lo que al año siguiente pasó a Estudiantes de La Plata, donde también rindió en el ataque (junto a Guido Carrillo), y en 2015 dio el gran paso de su carrera, al ser transferido a Independiente por $ 16 millones. En el Rojo, tuvo un nivel irregular y por ello, Colón lo compró en una suma de U$S 900.000: en el Sabalero, disputó 38 encuentros y marcó nueve goles entre Superliga y Copa Sudamericana. No llega en la misma forma que hace dos años, sin embargo, no deja de ser una carta goleadora de excelencia.

Con esta cara nueva, Ledesma tendrá varias opciones para armar la delantera, con el Chino, Ramírez, Lucas Janson, Ramón Miérez y Vera. El charrúa, si bien debe ponerse a punto en lo físico y futbolístico, viene para ser titular y demostrar sus credenciales.

Compilado de goles de Vera