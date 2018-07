Las críticas dirigidas al Campeón mundial siguen en Francia

Desde que llegó el equipo francés a la final después de vencer a Bélgica en semifinales con un fútbol poco vistoso que se atribuye a la verticalidad de Deschamps, se le ha criticado intensamente por no tener la capacidad de aprovechar el recurso humano que este equipo posee.

Hoy salió a comentar el ex seleccionado galo Hatem Ben Arfa; el ex jugador del PSG ha escrito una columna para la revista France Football en la cual dirige la atención en el seleccionador francés advirtiendo que si el equipo quiere crecer, Didier debería irse. Comenta estar contento por sus amigos y compañeros pero más por el campeonato al país, pero, no comparte el gusto de las estrategias del entrenador ni le parecería correcto que otros copien el estilo del “campeón del mundo”.

Ben Arfa: “Estoy contento, este éxito será bueno para los jugadores jóvenes y los que se han comprometido. También a Deschamps y su equipo, que han sido inteligentes… Inevitablemente le encantará a los aficionados, que tienen derecho en recibir alegrías de parte de su selección. Pero me gustaría salir un poco de todos los juicios relacionados con la alegría y emoción que la victoria da, porque estoy preocupado por los verdaderos amantes del buen fútbol. ¿En verdad están felices?… En verdad el estilo no se puede ocultar: el estilo francés y la identidad son feos y no quiero que se convierta en la costumbre de los jóvenes. Creo que nunca se aprovechó talentos como Griezmann, Fekir, Mbappé o Dembelé; si buscamos evolución para la EURO deberíamos decir Chapeau Deschamps, yo me iría como lo hizo Zidane con el Madrid”.

Otro de los críticos fue, desde el inicio del mundial, el jugador del PSG Adrien Rabiot, ya que fue muy duro tras enterarse que no ingresaría a la plantilla que viajaría a Rusia y durante el transcurso del campeonato. Rabiot dijo: “Me parece increíble, no entendió como eligió jugadores malos para dejarnos fuera a jugadores con calidad como Lacazette, Kurzawa o yo. Nosotros aportaríamos mucho mejor”.

Sobre el funcionamiento dijo después de ganarle a Bélgica: “Ganamos gracias al balón parado ja que ironía”.

Recordemos que ambos jugadores fueron regulares durante la eliminatoria pero Didier Deschamps los desechó de la plantilla en febrero a Ben Arfa y en la última convocatoria a Rabiot.